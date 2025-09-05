Reizi vai divas gadā ar vīru nedēļu dzīvojam Bauskā – pieskatām ģimenes suni, kamēr saimnieki atpūšas ārzemēs. Šogad tas sakrīt ar mācību gada sākumu, un gaiss jau smaržo pēc rudens, rīti ir dzestri un svaigi.
Un tajā ir kaut kas patiesi apburošs. Katru reizi, šeit esot, man rodas vairākas atziņas.
Pirmkārt, man ļoti patīk nesteidzīgā dzīve ārpus Rīgas. Pat strādājot, veidojot materiālus žurnālam, šķiet, ka te laiks rit lēnāk, un zūd sajūta, ka kaut ko nepaspēšu. Rīgā mani trauksme nepamet teju nekad – vienmēr kaut kur jābūt, jāskrien, daļu dienas jāpavada mašīnā, sastrēgumos, stresā. Pēc laika jau arī lielpilsētas kņadas sāk pietrūkt, bet kādu brīdi bez tās iztieku pat ļoti labprāt.
Otrkārt, tehnoloģijas, ja tās izmanto lietderīgi un ar mēru, tik ļoti palīdz ikdienas darbos. Strādāt mūsdienās var no jebkuras vietas pasaulē, sapulces var notikt attālināti, kolēģi ir zvana vai e-pasta attālumā. Jāatzīst gan, ka ir lietas, kuras tehnoloģijas nespēj aizstāt, piemēram, satikšanās prieku, sarunas, kas notiek aci pret aci.
Vasara nu beigusies, pat īsti nesākusies, jaunais mācību gads ir klāt, un, ja nu kādu skolēnu vai studentu šobrīd nomāc eksistenciāli jautājumi par to, vai viņa nākotnes darbu aizstās mākslīgais intelekts, vai tad maz ir vērts censties, es centīšos nomierināt – nedomāju, ka kaut kas jelkad spēs aizvietot cilvēcīgumu, sirsnību, reāla cilvēka domu gājienu un īpašības. Tehnoloģijas ir labs palīgs, taču tām nevajadzētu kļūt par mūsu vienīgo sabiedroto ikdienā.
Zinu, ka jaunieši un datori, telefoni, planšetes un citi gadžeti ir nešķirami jēdzieni, bet jāatceras, ka
draudzības, kas iegūtas skolā, nereti paliek uz mūžu. Tas ir kaut kas, ko mākslīgais intelekts nekad nevarētu aizvietot.
Tāpēc būsim klātesoši, neaizmirstot dzīvot arī ārpus ekrāniem. Lai burvīgs jaunais mācību gads!
