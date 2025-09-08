Šogad Dzejas dienu ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tiks pasniegta Trešdaļgadsimta balva, kuras iniciators ir dzejnieks Ivars Šteinbergs. Tas notiks 8. septembrī pulksten 19 bārā “Čē” Dzirnavu ielā 82, kur dzejas lasījumos piedalīsies arī jaunie autori no Latvijas Rakstnieku savienības tālākizglītības programmas “Literārā akadēmija”. 

Ivars Šteinbergs ir viens no pamanāmākajiem jaunās paaudzes latviešu dzejniekiem. Viņš ieguvis ļoti labu izglītību literatūras, kultūras un mākslas nozarē, iedibinājis arī Trešdaļgadsimta balvu, ar kuru tiek godināti labākie pirms trīsdesmit trīs gadiem iznākušie latviešu dzejas krājumi, paredzot gan laika pārbaudi izturējušu grāmatu izcelšanu saulītē, gan nepelnīti aizmirstu grāmatu atrašanu.

Šoreiz šai balvai izraudzītas dzejoļu grāmatas, kas iznākušas 1992. gadā, kad Ivars vēl nebija sasniedzis pat gada vecumu, un viņš pats uz Trešdaļgadsimta balvu varēs pretendēt tikai 2053. gadā, ja vien tik ilgi turpināsies agrāk izdoto dzejoļu krājumu izvērtēšana un balvas pasniegšana. Mūsdienās kļūt par klasiķi nav vienkārši. Dzejā sacerēto tekstu ir daudz, un nepieredzējis lasītājs it viegli var apjukt, taču Ivars Šteinbergs ir akadēmiski izglītojies, lai spētu spriest, ko vērtīgu un aktuālu no dzejas apcirkņiem laika upe atnesusi līdz mūsdienām.

