Šogad pavasarī, mūsu meža nogabalā zāģējot dēļos vienu kritušu ozolu, pieaicinātā palīga zāģis sāka dīvaini īdēt un buksēt – tieši zāģa ceļā bija gadījusies vēl no Otrā pasaules kara laika, precīzāk, kopš 1944. gada augusta, kad mūsmāju paugurā notika niknas kaujas starp sarkano armiju un vācu karaspēku, iestrēgusi šāviņa šķemba.
Tāds sīks saviņķelējies metāla murskulis, ieēdies ozola miesā, kura pēc ievainojuma zaudējusi brūni medaino toni, kļūstot savādi pelēkzila. Mirusi.
Mēs zinām, daudzi asiņaini kari sākušies dažu citiem par nelaimi piedzimušu cilvēku murgainu iedomu dēļ, turpinās ilgi, ir izbeidzami grūti, un tikpat grūti pēc tiem ir panākt taisnīgu mieru. Kara sekas vēl paaudžu paaudzēs plēš dzīvo cilvēku miesu, sirdi un prātu, kaut arī pār kritušo un nogalēto kapiem jau sen zaļo zāle. Latvijas zeme, ļaužu likteņi un prāti arī joprojām pilni gan ar pēdējā lielā kara, gan ar atkārtotās padomju okupācijas, ko nesa līdzi “uzvarētāji”, postošajām “šķembām”. Kaut gan kopš Otrā pasaules kara beigām apritējuši jau 80 gadi.
Cik paaudzēm būs jāizaug, lai Ukrainas zeme un ļaudis sadziedētu Krievijas izraisītā kara asiņojošās brūces? Cik garš un pārbaudījumiem pilns vēl gaidāms Ukrainas ceļš līdz taisnīgam mieram, lai nosargātu savu zemi no Krievijas tīkojumiem to iznīdēt, saraut gabalos un piesavināties, atkal ar varu uzmācot krievu valodu? Mēs jau nu gan zinām, cik šausmīga sērga tā ir. Tak paši vēl vaļā netiekam.
Šo sleju rakstu pēc Krievijas prezidenta kara noziedznieka Putina un ASV prezidenta Trampa tikšanās Aļaskā, kura apkaunoja un šokēja ar t. s. brīvās pasaules it kā līdera pielīšanu un piespēlēšanu asiņainam diktatoram. Un pirms Volodimira Zelenska vizītes Vašingtonā. Diesdod viņam spēku un prātu turēties stipram par Ukrainu, pret nelietīgiem darījumiem, kuros grib ievilkt Krievijas agresijas upuri. Diesdod gudrību un enerģiju šai izšķirīgajā laikā katram atbildīgam politiķim Eiropā un pasaulē, lai Ukraina tiktu pie taisnīga un noturīga miera. Jo mēs taču zinām – tas ir arī par mums. Latviju. Baltiju. Eiropu. Un pret “krievu pasaules” nesto postu.
