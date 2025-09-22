Viens no labākajiem džeza kolektīviem Baltijā, brīnišķīgi dzīvais un enerģiskais bigbends “Mirage Jazz Orchestra” nupat atzīmējis divdesmit gadu jubileju, bet tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs trombonists Lauris Amantovs gada nogalē svinēs apaļo, piecdesmit gadu dzimšanas dienu.

“Mirage Jazz Orchestra” šobrīd koncertē ļoti aktīvi un bez viņiem Latvijas mūzikas ainavu vairs nav iespējams iedomāties. Orķestri aicina uz starptautiskiem festivāliem, televīzijas šoviem un radio raidījumiem. Ar to sadarbojas pazīstami solisti, komponisti un aranžētāji. Tas it kā akumulē visas latviešu džeza godpilnās tradīcijas, visus sasniegumus, visas raksturīgās iezīmes. Divdesmit gadi azarta un spožuma, virtuozitātes un stila, radošuma un panākumu, pārsteidzošas savstarpējās sapratnes un harmonijas... Ne velti arī Aigara Svara izlolotajā starptautiskajā sporta deju festivālā “Baltic Grand Prix”, kas tradicionāli notiek gada nogalē Ķīpsalā un kur no mūziķiem gaida īpašu precizitāti un atbilstību katras dejas raksturam un niansēm, pavadījumu spēlēt pēdējos gados tiek aicināts tieši “Mirage Jazz Orchestra”. 

Bet visa sākums bija divu cilvēku, divu mūziķu uzdrīkstēšanās radīt savu lietu no nulles – bez valstiska jumta un garantijām. Ne visiem tas izdodas. Laurim Amantovam un Denisam Paškēvičam izdevās.

