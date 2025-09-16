Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieku Kaspara un Olgas Kambalu ikdienā šobrīd netrūkst rosības – pāris gatavojas rudenī durvis vērt kosmētikas veikalam "Kambalao". Viņi jau atraduši telpas un soli pa solim iezīmē, kāds būs jaunais projekts.
Olga sapņo par vietu, kur viss griežas ap skaistumu – plauktos būs viņas zīmola kosmētika, drēbes un pat īpaši piesaistīts speciālists no Marokas. "Skaistuma daļa būs man," viņa saka, piebilstot, ka vairāk uzmanības veltīs preču izvēlei un estētikai.
Kaspars ar aizrautību stāsta sievai, kā plāno veidot veikala interjeru un kā būs izvietotas mēbeles.
Viņš jau iztēlojas: "Re, kur te būs dīvāniņš, kur apsēsties. Te būs tava vietiņa, kur tu vari darboties un piepildīt savu skaistuma apli ar visādām spīdīgām mantiņām, eļļiņām, kleitiņām un krēmiem."
Kaspars arī akcentē, ka veikalā būs liels spogulis un "make-up" krēsls: "Šeit būs nenormāli liels spogulis. Un viens krēsls – priekš meikapa.
Kaspars parāda plauktu un sienu plānojumu, kur būs vieta Olgas kosmētikai. Viņš arī pauž, ka logu var izmantot, lai pievilinātu klientus. "Es vienu dienu tur sēdēju, cilvēki iet garām, skatās, prasa: "O, sveiki. Kas jums te būs? Kas te notiks?" Baigi labais "spots"," spriež Kaspars.
Plāni Olgai un Kasparam grandiozi, taču abi secina, ka darba vēl ir daudz, lai piepildītu sapni par veikalu.
