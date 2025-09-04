Svārki adīti pa apli no augšas uz leju, pakāpeniski raksta gaitā tos paplatinot.
Materiāli
- 500 g dzijas “Madame Tricote Almina” 8/4 100% kokvilna, 50 g / 169 m
- Adāmadatas nr. 3
Darba gaita
Ar palīgdiegu uzmet 252 valdziņus un savieno aplī. Izada vienu kārtu labiski.
Ada pēc 1. zīmējuma raksta vispirms 1. 42. kārtu, turpmāk atkārto raksta 15.– 42. kārtu.
Regulāri ik pēc aptuveni 15 centimetriem katru raksta atkārtojumu palielina par diviem valdziņiem, izdarot apmetumu, bet atbilstošo saadījumu neveicot. Tādējādi svārki uz leju tiek paplatināti.
Šādi ada, līdz gandrīz sasniegts izvēlētais svārku garums.
Aptuveni 7 cm pirms svārku nobeiguma starp raksta elementiem ada ažūrus trijstūrus 2. zīmējuma rakstā.
Pēdējo kārtu ada kreiliski un valdziņus vaļīgi norauc.
Viduklī noārda palīgdiegu, vienlaikus uzņemot vaļējos valdziņus uz adāmadatas, un pievieno dziju. Noada četras kārtas labiski.
Nākamajā kārtā veido caurumiņus jostas ievēršanai (skat. 3. zīm.).
Noada vienu kārtu labiski, vienu kreiliski un visus valdziņus vaļīgi norauc.
Noslēpj visus diegu galus.
Noada nepieciešamā garuma jostiņu I-cord adījumā no 3 valdziņiem un iever paredzētajā vietā.
