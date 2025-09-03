Žurnāla "Praktiskie Rokdarbi" plašo tēmu klāsts kā vienmēr palīdzēs izvēlēties patieso aicinājumu rokdarbu pasaulē – atpūtu no ikdienas darbiem un steigas.
Žurnāla galvenā redaktore Dace Deksne
Šī darbīgā vasara rokdarbnieku saimei aizskrējusi vēja spārniem. Tik daudz pasākumu, meistarklašu, izstāžu, saietu un citu radošu tikšanos! Nelielu atspoguļojumu šīm aktivitātēm centāmies rast šajā žurnāla numurā. To vidū izceļas Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā apskatāmā izstāde "Pļava", kurā redzami tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes gobelēni un Latvijas novadu meistaru austās segas.
Kaut augusts jau ir atnesis nedaudz rudens vēsmas, tomēr žurnāla numurā iekļāvām vēl vasarīgus apģērbus, ko darinājušas Tabita Saulīte, Dace Cīrule, Ineta Krastiņa, Inga Keiriša un Dagnija Liepa.
Vasaras atblāzma vērojama arī hobija darbos – Solvitas Kārkliņas audumu tauriņos, Santas Lubānes ziedu rakstiem apgleznotās platēs, Ingas Keirišas filcētajās mārītēs... Un, protams, apsveicams ir vismazāko autoru – pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" audzēkņu – entuziasms, ar kādu tika gatavots bišu spiets ar visām bitēm!
"Autoritātes" sadaļā ieskats ilggadējās TLMS "Rītausma" dalībnieces Valentīnas Kuzņecovas smalkā stila rokdarbos.
"Praktiskie Rokdarbi"- vienīgais žurnāls rokdarbniecēm.
Abonē žurnālu šeit.
Žurnāls radošām sievietēm! Rokdarbu un šūšanas meistarklases neizejot no mājām, padomi iedvesmai, interesantas idejas ikdienai. Žurnāla plašo tēmu klāsts katram palīdzēs izvēlēties patieso aicinājumu rokdarbu pasaulē – atpūtu no ikdienas darbiem un steigas. Žurnāls iznāk reizi 2 mēnešos, sākot no februāra.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Tikai tagad -35% atlaide Gada abonementam. Kods: LASIAKCIJA. Akcijas cena 19,49 eur.
Abonē ŠEIT.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu