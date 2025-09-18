Ja manu māju apdraudēs krievs, bez sirdsapziņas pārmetumiem šaušu – bez vilcināšanās skaidri un gaiši “Numura sarunā” pasaka Juris Kalniņš, kad vaicāju domas par drošību saistībā ar Krievijas karu Ukrainā un apdraudējumu visai Eiropai.
Esmu ar viņu vienā ierakumu pusē, ka arī mums katram pašam jābūt gatavam aizstāvēt sevi, savu ģimeni un zemi.
Atceros mammas stāstu par 1941. gada 14. jūniju, kad viņas ģimeni padomju okupācijas varas pārstāvji izrāva no Silenieku mājām un veda uz Gulbenes dzelzceļa staciju izvešanai uz Sibīriju. Mamma, būdama tikai 14 gadus veca meitene, sēdējusi pajūgā un prātojusi, kā vedējus, no skata panīkušus vīreļus, no kuriem viens klibojis, vīri pa visiem varētu atbruņot un sasiet, bet paši pamuktu mežā un izglābtos no nelaimes. Nezinu, vai tādas domas prātā bija arī pieaugušajiem, taču viņi visi nonāca lopu vagonos. Manu vecotēvu, mammas tēti Andreju Silenieku, no ģimenes nošķīra, aizveda uz Krievzemes cietumu un pēc pāris gadiem nošāva. Mamma ik pa laikam atgriezās pie baisajām atmiņām, un es allaž jutu viņas balsī nožēlu, ka vīrieši nav pretojušies izvešanai.
Krievijas agresija pieaug visā Eiropā – krievu droni lido arī Polijā, Rumānijā un citur, notiek kiberuzbrukumi, saimnieciskā kaitniecība, Putina aģenti darbojas, Kremļa meli plešas plašumā. Vai Eiropas valstu un NATO spēku reakcija ir atbilstoši jaudīga? Nav. Vai tas ir gļēvums, stulbums, Krievijas garā roka vai vēl kaut kas? Piedevām no Eiropas Savienības sankciju saraksta sākuši svītrot putinistus, nupat trīs izsprukuši, tiesa, tas noticis galvenokārt Ungārijas politiskās šantāžas dēļ. Igauņi iet savu ceļu un atstāj Eiropas Savienības svītrotos savu nacionālo sankciju sarakstos. Ko Latvija? Likums, kas nosaka nacionālo sankciju kārtību, jau pastāv, taču mūsu valdība ar sankcionēšanu nesteidzas. Nu, tak saņemieties!
