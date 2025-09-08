Monako valdnieka Albēra sieva, princese Šarlīna par vienu no saviem galvenajiem labdarības projektiem uzskata peldētprasmes veicināšanu bērniem un pieaugušajiem.
Šarlīna atzinusi, ka uz to viņu pamudināja pagātnes trauma, jo bērnībā noslīcis viņas brālēns Ričards. “Viņš noslīka upē, netālu no mana tēvoča mājas. Ričardam bija tikai pieci gadi. Tas bija milzīgs trieciens visai ģimenei. Nedomāju, ka tādas sāpes jebkad pāriet,” stāsta 47 gadus vecā Šarlīna.
Viņai pašai ar peldētprasmi viss ir kārtībā, jo jaunībā viņa bija aizrāvusies ar peldēšanas sportu un 2000. gadā Dienvidāfrikas izlases sastāvā pat piedalījās Sidnejas olimpisko spēļu sacensībās. Tolaik viņa kādās peldēšanas sacensībās iepazinās ar topošo Monako valdnieku princi Albēru, kurš arī bijis dedzīgs sportists, piedalījies bobsleja sacensībās.
Šarlīna uzskata, ka peldētprasmes apgūšana ir cilvēka pamattiesības, tāpat kā iemācīties lasīt un rakstīt.
Monako bērni jau bērnudārza vecumā apgūst šīs iemaņas. Šarlīnas labdarības fonds palīdz finansēt peldētprasmes apgūšanu arī citās valstīs.
