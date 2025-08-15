Līdz ar gadiem cilvēkiem mēdz uznākt pārdomas – kas paliks pēc manis? Kādu nu kurais redz savu turpinājumu, taču kokrūpnieks Laimonis Onzuls ar dzīvesbiedri Agitu Kalniņu atbildi uz šo jautājumu radis Lauteres muižā.

Kas kaitēja nedzīvot – par abiem kopā trīs meitas, Bērzaunē jaudīgs kokapstrādes uzņēmums, jauka māja netālu no Gaiziņkalna. Un tomēr Laimonim nedeva miera doma – vai tad tie gateri un angāri būs vienīgais, kas paliks? Viņš prātoja, prātoja, līdz uzzināja, ka banka izsolē pārdod Aronas pagasta Lauteres muižas ēkas. 

Nebija jau vienīgais pretendents, izsolē cena auga, taču savā azartā izturēja, līdz otrs solītājs atkāpās, atceras Agita. Viņu rokās nonāca četras muižas ēkas – kungu un kalpu māja, klēts, kā arī jaunākos laikos celta būve – un astoņi hektāri zemes. Pagājuši astoņi gadi, un Lautere uzplaukusi kā puķe. Runā, ka pat daudz krāšņāka, nekā varēja būt senākajiem īpašniekiem jeb, kā saimniece viņus ar smaidu sauc, kundziņiem.

