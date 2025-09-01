“Marinējumus gatavoju gadu gadiem, taču ikreiz kaut ko receptē mainu, lai tie atbilstu manai garšai,” teic Anna Putāne – darbīga latviete, kas jau 22 gadus dzīvo Anglijā, Kentas grāfistes pilsētā Gilingemā.

Uz Lielbritāniju devusies peļņā kopā ar vīru, lai sapelnītu naudu, par ko atjaunot mantotu lauku īpašumu. To atjaunojuši – uzlikuši jaunu jumtu, nomainījuši logus un durvis, nosiltinājuši ēku, ierīkojuši apkures sistēmu –, izdarījuši vēl citus nepieciešamos darbus un tad… māju pārdevuši. Bija jau iesakņojušies Anglijā, un māca bažas, vai, atgriežoties Latvijā, izdosies atrast darbu. 

Tagad Anna ar vīru dzīvo īrētā mājā ar nelielu priekšdārziņu, netālu mīt meita ar ģimeni. “Tā mēs te iesēdāmies,” lakoniska ir Anna.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē