Pelēka krāsa ir visneitrālākā, tā sastāv no absolūtiem pretpoliem – melnas un baltas krāsas. Raiti, kurš bija ģērbies viscaur pelēkā apģērbā, ievēroju uzreiz, jo viņa izskats bija tīkami ieintriģējošs. Pat mugursoma – piemeklēta koptēlam.
Pie sevis nodomāju, ka viņš ir radoša personība, un tik tiešām nebiju kļūdījies.
Esot izmācījies par sieviešu apģērbu šuvēju, pēcāk studējis augstskolā, taču savu gandarījumu gūst darbā, kas nav saistīts ar iepriekš studēto. Raitis māksliniekiem palīdz īstenot izstādes, kurās nepieciešama video un audio tehnikas izmantošana. Tātad laikmetīgo mediju speciālists!
Jautāts par apģērba stilu, viņš teic, ka pirms kādiem divdesmit pieciem gadiem bijis īsts metālistu kontrkultūras piekritējs, valkājis skrandainas drēbes...
“Izsmalcināta avangarda mūzika mani nesaista, dvēselei vairāk tuvs dinamisks, brutāls ritms,” pasmaidot teic Raitis. Starp citu, apģērba stilā iecienījis arī melno un balto salikumu, jo šo krāsu apģērbu vieglāk sakombinēt, saskaņot. Tumši toņi pastiprina emocijas, gaiši pelēkais raisa mūžības izjūtu un cerības, turklāt nomierina.
Bikses – ar zemo stakli un nokarenām lentēm, pelēkajā krāsā saskatāmi dažādi toņi.
Raitis: “Bikses izskatās kā notašķītas...” Viņš gredzenus, auskarus un citus aksesuārus praktiski nelietojot, vienīgie akcenti – sarkanā aukliņa dredos un sarkanā firmas zīme sporta apavos.
