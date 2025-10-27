Šovā “Slavenības. Bez filtra” Elīna un Artjoms Gluzunovi gatavojas beidzot nosvinēt savas dzīves skaistāko notikumu – kāzas, un pirms tām, protams, tiek rīkota arī vecmeitu ballīte. Draudzenes nolēmušas Elīnu pārbaudīt ar viktorīnu par Artjomu, lai noskaidrotu, cik labi Elīna pazīst savu vīru, ar kuru kopā nodzīvojusi jau vairāk kā desmit gadus.
Turpinās Elīnas Gluzunovas trīspadsmit gadus gaidītā vecmeitu ballīte, un draudzenes sagatavojušas kārtējo pārsteigumu – Elīnai būs jādemonstrē, cik daudz viņa zina par Artjomu, cik labi pazīst savu dzīvesbiedru.
Uz jautājumu par Artjoma mīļāko ēdienu Elīnai atbilde kabatā nav jāmeklē: “Kotletes un štovēti kāposti?” Šī atbilde tiek ieskaitīta tikai daļēji, jo Artjoms atbildējis vienkāršāk – viņam patīkot kaut kas vienkāršs.
Nākamais jautājums ir par Artjoma kaitinošu, tomēr Elīnai mīļu ieradumu. Elīnai nākas nedaudz aizdomāties, un viņas versija skan: "Viņš kunkst kā vecene! Bet tas nav mīļi, ka viņš tā kunkst, es vienkārši to pieņemu." Viņa attēlo Artjomu: "Man sāp kāja, man ir temperatūra, es laikam mirstu…” Un pati turpina: “Viņš dara to uzspēlēti, tā kā nodegušā teātra aktieris, man tas ir apnicis, bet es tad zinu, ka viņam vajag, lai viņu samīļo, lai kaut ko pienes."
Par to, ko Artjoms izvēlētos darīt savā ideālajā brīvdienā, Elīnai daudz nav jādomā: “Nedarītu neko!”. Šī atbilde gan netiek ieskaitīta, un ar otro mēģinājumu Elīna ir jau nedaudz tuvāk patiesībai – vai tā ir makšķerēšana? Atklājas, ka Artjoma atbilde skanējusi: "Aizbraukt kaut kur pie dabas."
Pie nākamā jautājuma vakars kļūst manāmi jautrāks – par to, kuru dziesmu Artjoms dziedātu dušā, Elīnai uzreiz ir vairāki varianti, kurus viņa nekavējoties arī izpilda. Tās izrādās “blatnās” dziesmas.
Vai Elīna zina, kas Artjomu visvairāk piesaistījis viņā? Elīna min: "Viņam patika, ka man bija šķībi zobi. Kad ieliku breketes, viņš teica, ka viņam patika labāk pirms tam. Tas mani tracināja, bet viņam tas patika.” Atbilde gana interesanta, tomēr nav pareiza – Artjoms pats nespēj pateikt, kas tieši bija tas, kas viņu piesaistīja Elīnā.
Arī uz nākamo jautājumu Elīna neatbild pareizi – viņa domā, ka Artjoms visvairāk necieš tīrīt māju, tomēr dara to aiz mīlestības, tomēr Artjoms teicis, ka šī neciešamā nodarbe ir drēbju locīšana. Tikai tad Elīna sāk saprast, kā šī spēle jāspēlē – atbildot uz jautājumiem, viņai vajadzējis ieslēgt Artjoma loģiku.
Izskanot jautājumam, kā Artjoms domā – kas viņus kā pāri padara īpašus, Elīna aizdomājas un saka: ”Mēs esam izgājuši cauri ugunim un ūdenim. Mēs savu kopdzīvi sākām pie "Origo" uz koferiem, tikko atbraukuši no Vācijas, ar podziņu telefonu. Toreiz mums nebija pilnīgi nekā. Tagad mums ir ģimene, liela ģimene. Un tas, man šķiet, ir tas, kas mūs padara īpašus.” Lai cik skaisti tas skanētu, atbilde tomēr nav pareiza, jo Artjomam nav bijis īsti ko atbildēt arī uz šo jautājumu.
Spēle noslēdzas ar pareizu atbildi – Artjoma lielākais sapnis ir uzcelt māju. Un uz to ir jāpaceļ glāzes!
Video skaties: 1188play.
