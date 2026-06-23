Latvijā divus mēnešus viesojās un ar "Latvijas Avīzi" sadarbojās laikraksta "Lübecker Nachrichten" (Vācijas pilsētas Lībekas un apkārtējā reģiona izdevums) redaktore Johanna Pankova. Viņa interesējās par dažādām norisēm Latvijā, tajā skaitā par pirtošanās tradīcijām. Iepriekš pārsteigta uzzinājusi, ka pie mums pat esot "saunas muzejs" (mēs latviski gan sakām "pirts muzejs"). Tā nu tapa Johannas raksts viņas pārstāvētajam laikrakstam par pirts tradīcijām Latvijā. Un mums ir iespēja uzzināt, kas tika vēstīts vācu lasītājiem.

Teodors Karlsons glābj gadsimtiem senas pirtis, kurās cilvēki peras ar bērzu slotām. Tikmēr Rīgā jauni cilvēki sviedrējas sociālajā saunā un dzesējas ledus peldē, lai svinētu attīrīšanos un atkal būtu harmonijā ar sevi. Tā Latvijas pirts kultūra atdzimst no jauna – senā un modernā veidolā.

Vīrs, kurš kolekcionē pirtis

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