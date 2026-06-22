Jāņos pierasts, ka neiztikt bez ugunskura un zāļu vainagiem, taču vasarīgo svētku noskaņu iespējams radīt arī citādi, ja ugunskuru kaut kādu iemeslu dēļ nevar vai negrib kurināt.

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Galda klājumam izvēlas pēc iespējas dabiskus materiālus, kā arī pļavas ziedus un augus.
Kā dekorēt svinību vietu
Jāņos pierasts, ka neiztikt bez ugunskura un zāļu vainagiem, taču vasarīgo svētku noskaņu iespējams radīt arī citādi, ja ugunskuru kaut kādu iemeslu dēļ nevar vai negrib kurināt.
Galda klājumam izvēlas pēc iespējas dabiskus materiālus, kā arī pļavas ziedus un augus.
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Galda klājumam izvēlas pēc iespējas dabiskus materiālus, kā arī pļavas ziedus un augus.
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Foto: IKEA publicitātes foto

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