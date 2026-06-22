Vēsturiskās saknes pirts tradīcijai Latvijā sniedzas vairāk nekā tūkstoš gadu tālā senatnē – kopš baltu tautas sāka apdzīvot šo reģionu.
Nelielās būves tika celtas ne tikai lai mazgātos, bet arī lai uzturētu veselību un atpūstos, turklāt tieši tur tika laistas pasaulē jaunās dzīvības. Ar pirts celtniecību saistās praktiskas iemaņas un zināšanas, ko arī mūsdienās pārzina daudzi namdari, mūrnieki, rīkstnieki, krāšņu meistari, kalēji un citi amatnieki. Kopš 2025. gada pirts tradīcija iekļauta Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, kas uzliek pienākumu to pētīt, saglabāt, izprast un nodot nākamajām paaudzēm.
Pēršanās un ģimene
Šobrīd pirtī iešanas tradīcijas piedzīvo uzplaukumu, lielā mērā pateicoties pirtniekiem un pirtsmīļiem, no kuriem daudzi apvienojušies "Latvju pirts un spa asociācijā", kas arī tika iesniegusi pieteikumu, lai pirts tradīcija tiktu iekļauta Latvijas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā. Tās valdes locekle, ģimenes pirtniece Aija Stepanova atgādina, ka visām Ziemeļeiropas tautām vēsturiski ar pirti saistās ne vien mazgāšanās, bet arī daudzi notikumi un godi. Savukārt tikai mēs varam lepoties, ka esam saglabājuši tik pilnīgu tradīciju, ka mums ir darbības vārds "pērties", unikāli, ka mēs pirtī lietojam pirtsslotas no Latvijas dabā sastopamām vairāk nekā 20 koku sugām un 60 lakstaugiem. Mūsu kaimiņiem igauņiem tikai viena reģiona – Verumā – senā dūmu pirts tradīcija iekļauta UNESCO mantojumā, visai teritorijai tā nav nostiprināta, bet mēs esam pirtnieku lielvalsts, uzsver Aija Stepanova. Latvijā vairāk nekā 3000 cilvēku beiguši dažādas pirts skolas, grib būt piederīgi tradīcijai. "Man prieks, ka daudzi tagad mācās, brauc pie radiem, paziņām uz pirti, ja pašiem nav. Gandrīz katrā novadā ir kādas aktīvākas pirtnieku grupas, kas vēlas dalīties savās zināšanās un nodot tās tālāk," stāsta Aija Stepanova. "Tērvetē jūlija beigās būs trīs dienu pirts festivāls, lielākais ikgadējais kopāsanākšanas pasākums, kur pirtnieki cits citu iedvesmo un dalās zināšanās. Tā ir dziļināšanās šai tradīcijas sajūtā."