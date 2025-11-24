Light snow -0.8 °C
Viens pats Grenlandē

Jēkabs Roze / Latvijas Avīze
2025. gada 24. novembris, 14:00
2025. gada 24. novembris, 14:00
"Vienatnē šādi iet var tikai tad, ja tev ir ļoti liela pieredze," saka Ainārs Zariņš.
"Vienatnē šādi iet var tikai tad, ja tev ir ļoti liela pieredze," saka Ainārs Zariņš.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva

Ikdienā Ainārs Zariņš ir ārsts pneimonologs un vada Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Invazīvās pneimonoloģijas dienestu. Jau kopš 12 gadu vecuma viņš kāpj kalnos, bet pēdējos trīs gadus ir apciemojis Grenlandi, kur devies pārgājienos viens pats – aci pret aci ar skarbo ziemeļu dabu.

"Vienatnē šādi iet var tikai tad, ja tev ir ļoti liela pieredze," saka Ainārs Zariņš.
Viens pats Grenlandē
Ikdienā Ainārs Zariņš ir ārsts pneimonologs un vada Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Invazīvās pneimonoloģijas dienestu.
"Vienatnē šādi iet var tikai tad, ja tev ir ļoti liela pieredze," saka Ainārs Zariņš.
Starp Grenlandes pilsētām nav ceļu. Nūka ir viena no pasaulē mazākajām galvaspilsētām.
Iedzīvotāju skaits Grenlandē ir tikai ap 56 tūkstošiem.
"Viņš ir apbrīnojama personība," par Ivaru Sīli (no labās) saka Ainārs Zariņš.
Grenlandes ledus sega ir otra lielākā pasaulē aiz Antarktīdas.
Par dzīvi Grenlandē Ainārs Zariņš sadarbībā ar "Vides filmu studiju" veido filmu.
Ainārs Zariņš.
"Vienatnē šādi iet var tikai tad, ja tev ir ļoti liela pieredze," saka Ainārs Zariņš.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva
"Grenlande, manuprāt, šobrīd ir viena no nedaudzajām pasaules vietām, kas, prasti sakot, nav tūristu pieķēzīta. Tā ir tiešām mežonīga, pasaules lielākā sala ar tik daudzām un dažādām izzināšanas iespējām," ir pārliecināts dakteris Zariņš. Un it īpaši turp doties iedvesmojusi Ivara Sīļa grāmata. Viņš ir vienīgais latvietis, kurš dzīvo Grenlandē jau kopš 1964. gada. Drīz – 1. decembrī – Sīlim apritēs 85 gadi. [Plašāka publikācija par Ivaru Sīli "Vienīgais latvietis Grenlandē" bija lasāma "Latvijas Avīzes" šā gada 23. janvāra numurā.] "Viņš ir apbrīnojama personība, rakstnieks, polārpētnieks, ceļotājs, mednieks, fotogrāfs. Izlasot viņa "Vēstules no Arktikas", es nodomāju, ka man arī ko tādu vajag," sarunā ar "Latvijas Avīzi" atceras Ainārs. Pirmo reizi viņš uz Grenlandi devās pirms trim gadiem, tad pērn un šogad. Visas trīs reizes bijušas solo ekspedīcijas, arī šogad deviņas dienas Grenlandē vienam pašam. Tiesa, šoreiz sākts īstenot projektu – sadarbībā ar "Vides filmu studiju" par Sīli un Grenlandi top filma –, kas televīzijas ekrānos varētu nonākt nākamā gada janvārī–martā.

Par dzīvi Grenlandē Ainārs Zariņš sadarbībā ar "Vides filmu studiju" veido filmu.
Par dzīvi Grenlandē Ainārs Zariņš sadarbībā ar "Vides filmu studiju" veido filmu.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva

Miers un brīvība

Ainārs Zariņš secina, ka Latvijas mediju telpā par Grenlandi ir diezgan maz informācijas, un viņš vēlas šo robu aizpildīt. Tādējādi šoreiz ekspedīcija kopumā ilga 22 dienas, sadalīta divās daļās, pārgājienā vienatnē un filmēšanā. "Šādi tu vari iet, ja tev ir ļoti liela pieredze. Tas nav ne iesācējiem, ne vidusmēra cilvēkiem," uzsver daudz piedzīvojušais ceļotājs un kalnos kāpējs. Vaicāts par sajūtām, viņš saka: "Pirmām kārtām, pārņem absolūts iekšējs miers, tādu es neesmu izbaudījis pat Himalajos. Un roku rokā ar to iet fantastiska brīvības sajūta, to vārdos izteikt nevar."

Ainārs piekrīt, ka tā ir sava veida meditācija, taču atgādina: "Tu sevi pakļauj arī briesmām, riskam. Es neizvēlos vienkāršus ceļus, jebkura kļūda var maksāt ļoti augstu cenu, turklāt es eju bez jebkādiem sakaru līdzekļiem, neņemu līdzi ieroci, nelietoju aerosolus un tīklus pret knišļiem. Mēģinu maksimāli iedzīvoties šajā vidē, necenšos būvēt barjeru starp sevi un dabu."

Starp Grenlandes pilsētām nav ceļu. Nūka ir viena no pasaulē mazākajām galvaspilsētām.
Starp Grenlandes pilsētām nav ceļu. Nūka ir viena no pasaulē mazākajām galvaspilsētām.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva

Satikt lāci nav nekādas vēlmes

Un ko darīt, ja nāk polārlācis? Ainārs skaidro: "Jāzina, kur tu ej." Pirms doties ceļā, viņš kārtīgi izpēta maršrutu, tostarp statistiku par lāčiem konkrētajās vietās. "Polārlācis ir absolūts gaļēdājs atšķirībā no brūnā, grizli vai melnā lāča, kas daļēji ir veģetārieši. Viņam vajag barībai roni, tas dzīvo uz pakledus. Ja tajā reģionā šāda ledus nav, vislielākā varbūtība, ka arī lāču nebūs."

Jautāts, vai Grenlandes ceļojumos lāci ir redzējis, Ainārs attrauc: "Paldies Dievam, ne. Un arī negribētu. Lācis roni sajūt no apmēram 16 kilometriem. Tātad brīdī, kad es pamanītu lāci, viņam jau sen būtu savtīgi aprēķini attiecībā uz mani."

Telefonu Ainārs līdzi neņem, bet izmanto navigācijas ierīci un apvidus karti. "Pirms tam mājās pie datora vari saplānot ļoti labi ģenerālās līnijās. Dabā jau atšķiras, nākas padomāt, iespringt, pamainīt. Jāprot lasīt karti, te ir upe, te kalnu grēda, te ledāji." Gadījies, ka GPS raidītāja un kartes dati atšķīras, Ainārs paļāvies uz karti, un tas bijis pareizs lēmums.

Grenlandes ledus sega ir otra lielākā pasaulē aiz Antarktīdas.
Grenlandes ledus sega ir otra lielākā pasaulē aiz Antarktīdas.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva

Vistīrākais ūdens pasaulē

Noietos kilometrus Ainārs nerēķina, jo kalnos tas ir pilnīgi citādi. Grūtākais bijis nest līdzi visu filmēšanas tehniku un pievērsties arī plānotajai filmai. "Jāatceras, ka akumulatoriem jābūt uzlādētiem. Ieraugu labu skatu, vajadzētu taču uzfilmēt, jāgriežas atpakaļ. Vienu dienu nolēmu veltīt tikai filmēšanai, izmetu lielu loku, lai grieztos atpakaļ uz austriešu polārpētnieku bāzi, bet uznāca tāda migla, ka neredzēju tālāk par izstieptu roku."

Arktikā jārēķinās, ka laikapstākļi jebkurā brīdī var strauji mainīties. "Pagājušajā gadā neizgāju visu maršrutu, jo uz 36 stundām iekļuvu tādā vētrā, ka bija skarbi, bija ko padomāt. Visu laiku jābūt gatavam. Tas nenozīmē, ka nemitīgi dzīvo trauksmē, taču jāspēj uzreiz reaģēt."

Gaisa temperatūra bija mazos plusos, 8–12 grādi, saulaina bija tikai viena diena, bija arī lietus, migla, slapjš sniegs. Šādam pārgājienam pats galvenais ir apavi un pareizas zeķes. "Kājas ir motors, kas tevi nes. Tāpat svarīga ir lietus jaka un citas drēbes, tas viss mūsdienās ir pieejams. Inventārs ir gana dārgs, bet man ir virkne atbalstītāju, pateicoties viņiem, dabūju par zemākām cenām. Ar labu inventāru nevienu brīdi neesi slapjš vai nosalis, tikai jāspēj izvēlēties pareizo kombināciju."

Uzsākot gājienu, mugursoma svēra ap 23 kilogramiem. "Ar katru apēsto maltīti kļūst mazliet vieglāka," pasmaida ceļotājs. "Neskatoties uz diezgan lielo slodzi, man gan ēšana pārslēdzas pilnīgi citā režīmā – diezgan daudz strādā iekšējās rezerves. No rīta pusotra maizīte ar cauraudzīti, viena proteīna putriņa; pusdienās piecdesmit gramu riekstu mikšļa; vakarā, kad telts uzbūvēta, viena zupiņa. Un jūtos paēdis, spējīgs strādāt, gastronomiskie sapņi par mājās ceptu kotleti nerādās."

Par slāpju remdēšanu Grenlandē nav jāuztraucas, Ainārs teic, ka šajā zemē ir vistīrākais ūdens, kāds var būt: "Eiropā tādu neatradīsiet, citur pasaulē varbūt Himalajos. Tīrības etalons!"

"Viņš ir apbrīnojama personība," par Ivaru Sīli (no labās) saka Ainārs Zariņš.
"Viņš ir apbrīnojama personība," par Ivaru Sīli (no labās) saka Ainārs Zariņš.
Foto: No Aināra Zariņa arhīva

Ivaru Sīli pazīst visi

Daudz kur pasaulē Latvijas vārds lielākoties ir svešs, bet Grenlandē par mūsu vēstnesi kļuvis Ivars Sīlis, turklāt viņš ir Latvijas goda konsuls. "Ivaru Sīli Grenlandē zina visi. Ja pasaki, ka veido par viņu filmu, tas ir gluži kā caurlaide, tu uzreiz jūti, kā pēc šī maģiskā vārda mainās attieksme," novērojis Ainārs.

Grenlandes vienīgā latvieša sieva Aka ir tēlniece un gleznotāja no senas, dižciltīgas inuītu dzimtas. "Ivaram Sīlim ir fantastiski labi saglabāta latviešu valoda," jūsmo Ainārs. Meita Bolata ir māksliniece, dēls Inuka TV producents, viņi gan latviski nerunā.

Šogad pašas Grenlandes vārds plaši izskanēja, pateicoties ASV prezidenta Donalda Trampa teritoriālajām iegribām, kas gan pēdējos mēnešos vismaz publiski pieklusušas. Ainārs sarunās ar grenlandiešiem sapratis, ka viņus pilnīgi apmierina "status quo" – pašreizējā situācija zem dāņu kroņa: "Viņi varbūt gribētu būt pilnīgi neatkarīgi, bet labi saprot, ka 56 000 cilvēku nevar pārvaldīt šo milzu teritoriju, jābūt ar kādu kopā. Pret dāņiem nekāda naida nav, un neesmu ne no viena dzirdējis, ka gribētu mesties amerikāņu apkampienos."

Ainārs plāno Grenlandē atgriezties varbūt jau nākamgad, lai uzkāptu salas divās augstākajās virsotnēs – Gunnbjernā (3694 metri, visas Arktikas augstākais kalns, un "Qaqqaq Kershaw" (3682 metri) –, abas atrodas diezgan nepieejamā vietā.

Grenlande. Daži interesanti fakti

  • Kaut gan Grenlande nozīmē Zaļā zeme, ap 80% teritorijas klāj ledus. Vikingi šeit ierīkoja apmetnes 986. gadā un salu tā nosauca, lai piesaistītu kolonistus.
  • Platība ir 2 166 086 kvadrātkilometri, tā ir lielākā sala pasaulē.
  • 1814. gadā Grenlande oficiāli kļuva par Dānijas koloniju. 1953. gadā konstitucionāli deklarēta kā Dānijas daļa ar pašnoteikšanās tiesībām, tai ir plaša pašpārvalde un savs parlaments, Dānijas ziņā ir ārlietas un aizsardzība.
  • Grenlandes ledus sega ir otrā lielākā pasaulē, aiz Antarktīdas. Tā satur apmēram 10% no visas Zemes saldūdens krājumiem. Ja tā visa izkustu, jūras līmenis celtos par vairāk nekā septiņiem metriem.
  • Iedzīvotāju skaits ir tikai ap 56 tūkstošiem, kas padara Grenlandi par visretāk apdzīvoto teritoriju pasaulē. Galvaspilsēta Nūka ir pasaulē viena no mazākajām galvaspilsētām, tajā dzīvo tikai aptuveni 19 000 cilvēku.
  • Ekonomika lielā mērā balstās uz zveju, īpaši garnelēm, mencām un paltusiem, tomēr klimata pārmaiņas var pavērt ceļu vērtīgu minerālu ieguvei.
  • Starp pilsētām nav ceļu, satiksme ir ar lidmašīnām, laivām, sniega motocikliem un suņu pajūgiem. Salas ziemeļos un austrumos aizliegts iebraukt ar sniega motocikliem, lai aizsargātu suņu kamanu tradīciju.
  • Inuītu mitoloģijā ziemeļblāzma ir mirušo dvēseļu spēle ar vaļa galvaskausiem, izmantojot tos kā bumbas.
  • Vietējās gastronomijas šokējošākais ēdiens ir "kiviak" – aptuveni 500 mazo alku (jūras putnu suga. – Aut.) tiek ietīti roņa ādā un aprakti zemē uz vairākiem mēnešiem. Kad tos izrok, smarža ir… neaprakstāma, bet inuīti to uzskata par delikatesi.
  • Grenlandiešu DNS liecina, ka viņi ir vienīgā tauta pasaulē ar sajaukumu starp senajām Sibīrijas un Ziemeļamerikas populācijām.
  • Kaut gan dāņi sevi uzskatījuši par labākajiem imperiālistiem pasaulē, viņi pastrādāja arī daudz ļauna. Pagājušā gadsimta 60. un 70. gados simtiem bērnu atņēma mātēm un izveda no Grenlandes adopcijai uz Dāniju, pret inuītu sievietēm īstenoja piespiedu kontracepciju.

