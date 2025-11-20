1975. gada 20. novembrī. Pirms 50 gadiem oficiāli tika paziņots par Spānijas diktatora Fransisko Franko (1892–1975) nāvi, kaut faktiski viņš šo pasauli bija atstājis jau pirms vairākām dienām, pēc neveiksmīgas operācijas vienā no Madrides slimnīcām.
Dzīvības procesus ķermenī politisku apsvērumu dēļ gan vēl bija uzturējuši mākslīgi, līdz 20. novembra rītā diktatoru no sistēmām atslēdza. Franko aiziešana pavēra ceļu ilgi gaidītajai Spānijas demokratizācijai. Valsts atgriezās rietumvalstu saimē kā pilnvērtīgs partneris.
Franko Spānijā bija nemainīgi valdījis kopš uzvaras nežēlīgajā Pilsoņu karā 1939. gadā. Taču mūža noslēdzošajā gadā viņš vienu pēc otra piedzīvoja trīs infarktus, cieta vēl no pārdesmit veselības problēmām un būtībā bija rīcībnespējīgs, ko izmantoja, piemēram, Maroka, kas novembra sākumā iesūtīja karaspēku un pārņēma varu Spāņu Sahārā – Spānijas kolonijā un dienvidiem no Marokas. Madride pretestību neizrādīja, jo diktatora atrašanās uz nāves gultas paralizēja armijas un valdības vēlmi rīkoties. 22. novembrī par Spānijas valsts galvu proklamēja karali Huanu Karlosu I. Princis Huans Karloss iepriekš dažādos svinīgos pasākumos tribīnēs allaž stāvēja līdzās Franko, mazliet aiz viņa. Turpmākajos pāris gados Huans uzsāka piesardzīgu, tomēr gudru, konsekventu frankisma sistēmas demontāžu, pamazām likvidējot diktatūras laika varas institūcijas un valdības amatos Franko cilvēkus aizstājot ar mazpazīstamiem, taču demokrātiski noskaņotiem politiķiem. Vēlāk Huans Karloss I par šo periodu atcerējās: "Man bija daudz ko teikt, bet es uzskatīju par labāku klusēt, jo visīsākais teikums, pat viens vārds varēja tikt izmantots man par sliktu." 1977. gadā Spānijā notika pirmās brīvās parlamenta vēlēšanas kopš 1936. gada. Nākamajā gadā 88% Spānijas iedzīvotāju nobalsoja par valsts pārtapšanu parlamentārā, tas ir, konstitucionālā monarhijā. Par pirmo demokrātiskās Spānijas premjeru kļuva Adolfo Svaress. Viņa uzdevums bija turpināt valsts reformēšanu karaļa aizsegā.
Svaresam veiksmīgi izdevās izvairīties no politiskiem satricinājumiem – daļa bijušo frankistu pamazām izklīda jaunajās politiskajās partijās, bet pārējos pārliecināja, ka demokratizācija nāk par labu kā viņiem, tā valstij.
Spānija tāpat izvairījās no kreiso spēku vēlmes atriebties agrākajiem varasvīriem par diktatūras laikā nodarīto. Kad Franko idejām joprojām uzticīgais civilās gvardes virsleitnants Antonio Tehero 1981. gada 23. februārī sagrāba parlamentu un viņa sabiedrotais ģenerālis Milans del Bošs nosūtīja uz Madridi tankus, Huans Karloss I uzstājās ar televīzijā translētu uzrunu nācijai. Pučs izgāzās, jo ne iedzīvotāji, ne armija tam pievienoties negrasījās.
"Ventas Balss", 1925. gada 20. novembrī
Trūkums, kurš jānovērš. Pateicoties pasaules karam un tā sekām, vājprātība un gara nenormālība pēdējos gados sevišķi vairojusēs. Vājprātīgo iestādes mūsu valstī ir pārpildītas, un, lai panāktu saslimušā uzņemšanu, tāpat lai noskaidrotu, kas segs ārstēšanas izdevumus, tad bieži vien paiet vairākas dienas, pat nedēļas. Bet kur pa to laiku lai novieto saslimušo? Bieži vien gadās, ka slimajam nav piederīgo, kas to mājās uzraudzītu, tāpat dažreiz aiz pārliecīgas trakošanas viņu nav iespējams mājās savaldīt. Tādos gadījumos līdz šim arvienu slimnieku ievietoja pilsētas policijas aresta telpās, jo pilsētas valde aizbildinājās, ka tai citu telpu neesot. Bet vai tas ir pareizi un attaisnojoši? Slimajam taču ir vajadzīga nevis policejiska, bet medicīniska uzraudzība. Pilsētas valde tagad ir ieguvuse jaunu un plašu slimnīcas ēku, kādēļ būtu vēlams, lai minētā ēkā iekārtotu kādu atsevišķu istabu, kur ar gara vājību saslimušie varētu tikt uz dažām dienām ievietoti zem medicīniska personāla uzraudzības, līdz tiek noskaidrots jautājums par viņa uzņemšanu kādā no vājprātīgo iestādēm.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu