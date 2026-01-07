Režisora Dzintara Dreiberga filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana" kļuvusi par trešo skatītāko Latvijas pilnmetrāžas spēlfilmu pēc neatkarības atjaunošanas, informē filmas veidotāju pārstāvji.
Pašlaik Latvijas skatītāko pašmāju spēlfilmu topa pirmajā trijniekā ir divas Dreiberga filmas. Pirmo vietu joprojām ieņem viņa veidotā vēsturiskā kara drāma "Dvēseļu putenis", bet otrajā vietā atrodas režisora Aigara Graubas filma “Rīgas sargi".
Filmu "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"
līdz šim noskatījušies vairāk nekā 125 000 skatītāju.
Kinolentes seansi turpinās gan kinoteātros, gan kultūras centros visā Latvijā.
Filmas sižets balstīts uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū, kad okupētajā Rīgā tika izveidota sieviešu basketbola komanda TTT, kas Eiropas čempionvienību kausā triumfēja 18 reizes.
Filmas galvenā varone, kura aug Staļina laika Rīgā, basketbolā rod cerību kādreiz atkal satikt brāli, kurš devies trimdā. Viņas neatlaidība un ticība mērķim iedvesmo gan komandas biedres, gan plašāku sabiedrību.
Lomās filmā redzami Agnese Budovska, Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca un Anatolijs Fečins.
Kinolente tapusi studijā "Kultfilma". Filmas režisors un producents ir Dzintars Dreibergs, operators – Valdis Celmiņš, komponiste – Lolita Ritmanis, māksliniece – Laura Dišlere, montāžas režisors – Gatis Belogrudovs, skaņu režisors – Aleksandrs Vaicahovskis, kostīmu māksliniece – Sandra Sila, grima māksliniece – Aija Beata Rjabovska, aktieru atlases režisore – Gunita Groša, savukārt producentes ir Marta Romanova-Jēkabsone, Arta Ģiga un Inga Praņevska. Filmas izplatīšanu nodrošina "Baltic Content Media".
