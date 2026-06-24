Šajā pavasarī esam rosinājuši apceļot pilis un muižas Latvijas novados, nu atlicis vien iepazīties ar Vidzemi, kur mūsu augstākā virsotne Gaiziņkalns (311,94 m v.j.l.) joprojām tūrismam nepieradināta, jo nesakārtoto īpašumtiesību dēļ skatu tornis tur arvien vēl nav uzbūvēts. 

Taču skaistais reljefs, daba un tādas pērles kā Cesvaines pils vai Liepupes muiža neliks vilties.

Ar Vidzemei neraksturīgo vārdu

Tradicionāli sēļu vārds tiek daudzināts Sēlijā, Daugavas kreisā krasta pagastos, bet, izrādās, Sēļu pagasts meklējams Ziemeļvidzemē – Valmieras novadā, kur atrodas arī Sēļu muiža – šī pagasta kultūras un administratīvais centrs.

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