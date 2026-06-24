Kas to būtu domājis, ka senas ēkas atjaunošanas “vaininiece” var būt jauna kleita? Kad rēzekniete Ieva Pontaga ceļojumam ar kaimiņienes palīdzību uzšuva sev tērpu, viņa pat nenojauta, ka pēc pieciem gadiem ģimenes spēkiem atjaunotā kultūrvēsturiskā namā Latgales ielā 26 atvērs šūšanas darbnīcu. Lielākā pateicība pienākoties vīram Edgaram par drosmi un uzņēmību graustam atdot otru mūžu.

Lietainajā un vēsajā 2017. gada Latvijas vasarā, kad daudzi devās pēc saulītes uz siltākām zemēm, arī Edgars Pontags uzdāvinājis sievai un abām meitiņām atpūtas ceļojumu uz Turciju. Ievai vajadzējis jaunu kleitu. Pati šūt neprata un arī neinteresēja, tikai bija vērojusi, kā mamma darina tērpus kundzītēm. Ar kaimiņieni kopīgi šujot ceļojuma kleitu, atklājusi, ka viņai tas iepaticies. 

Izmācījās kursos Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolā un turpat apguva arī apģērba un dizaina speciālistes profesiju. Vīrs nopircis pirmo šujmašīnu. Sākusi šūt apģērbus pašai un meitām, kā arī lina galdautus māsas tekstilizstrādājumu veikalam Madonā. Radušies privāti pasūtījumi, un Ieva ierunājusies vīram, ka jāmeklē telpas šūšanas darbnīcai, lai nav jāaicina klienti uz mājām.

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