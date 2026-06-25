Neskatoties uz policijas brīdinājumiem par pastiprinātām pārbaudēm uz ceļiem, Līgo dienā Latvijā aizturēts daudz dzērājšoferu.
Pirms Jāņiem operatīvo dienestu pārstāvji ar dažādām akcijām un paziņojumiem aktualizēja, ka katru gadu šis svētku laiks nes līdzi arī traģiskus izsaukumus – smagus ceļu satiksmes negadījumus, slīkšanu, apdegumus, traumas un citas nelaimes, kuras nereti būtu iespējams novērst jau laikus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests pirms svētkiem aicināja atcerēties – drošība nesabojā svinības. Tomēr arvien ir gadījumi, kad kādā ģimenē svinības sabojā nelaimes... Alkohols joprojām ir viens no biežākajiem iemesliem smagiem negadījumiem.
Kā informē Valsts policija, par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija 23. jūnijā aizturējusi 20 vadītājus. Kopumā pirmo četru brīvdienu laikā kopš 20. jūnija Latvijā noķerts jau 61 transporta līdzekļa vadītājs, kas pie stūres bija sēdies reibumā. Visvairāk – septiņi – šādi pārkāpēji vakar noķerti Vidzemē. Pa četriem dzērājšoferiem noķerts Rīgas reģionā, Latgalē un Zemgalē, bet viens – Kurzemē. 14 aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Valsts policija gan trešdien, 24. jūnijā, turpināja un sola arī ceturtdien pastiprināti uzraudzīt satiksmi visā Latvijā, īpašu uzmanību pievēršot transportlīdzekļu vadītājiem, kuri pie stūres varētu būt sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.
Pērn Jāņu brīvdienās ceļu satiksmes negadījumos cieta 15 personas un viena gāja bojā. Šogad Jāņus iezīmē ļoti liels brīvdienu skaits, kas nereti korelē ar smagāku negadījumu skaitu. Pirmajās četrās svētku brīvdienās kopumā ceļu satiksmes negadījumos Latvijā šogad jau ir gājuši bojā trīs un cietis 51 cilvēks.
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