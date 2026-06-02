1876. gada 2. jūnijā. Pirms 150 gadiem Olas pilsētiņā Dienvidnorvēģijā piedzima entomologs Embriks Strands (1876–1947) – dzīves laikā speciālists ar pasaules vārdu, bet Latvijas kontekstā cildināts kā personība, kas mūsu zemē likusi pamatus zooloģijai kā akadēmiskai zinātnei.
Strands absolvēja Oslo universitātes Zooloģijas nodaļu, taču dzimtenē nostrādāja vien dažus gados, jo 1903. gadā pārcēlās uz Vāciju. Tolaik nabadzīgajā Norvēģijā pēc entomologa pētījumiem acīmredzot nebija pieprasījuma. Strands iekļāvās vācvalodīgajā zinātnes apritē, un arī vēlāk viņa lekciju un zinātnisko darbu valoda bija vācu. Jādomā, viņam bija sakari ar vācbaltu zinātnieku aprindām. Citādi grūti izskaidrot, kāpēc jaunās Latvijas Universitātes (LU) veidotāju izvēle 1922. gadā krita tieši uz norvēģu dabaszinātnieku. Tāda līmeņa pašmāju akadēmisko biologu Latvijai trūka, tādēļ Strandu uzaicināja kļūt par LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes zooloģijas profesoru. 1923. gadā viņš tika apstiprināts šajā postenī un reizē uzņēmās LU Sistemātiskās zooloģijas institūta vadību, bet vēl pēc gada sāka vadīt LU Hidrobioloģisko staciju. Agrāk Strandu interesēja zirnekļveidīgie, tauriņi, plēvspārņi, bet Latvijā viņa darbs kļuva daudz plašāks. Zinātnieks teicami pārvaldīja angļu, dāņu, norvēģu, vācu un zviedru valodu, mazākā mērā prata arī franču un latīņu valodu. Ņemot vērā Stranda zinātnisko autoritāti, LU atļāva viņam izņēmuma kārtā lasīt lekcijas studentiem tuvākajā vācu valodā. Tikai krietni vēlāk lekcijas pārtulkoja latviešu valodā un profesors šos tekstus nolasīja studentiem. Zinātnieks pēc dabas bijis īpatnis, kas pilnībā nodevies savai jomai. Kolēģi viņu vērtēja ļoti augstu – Strands bija daudzu starptautisku biedrību loceklis un uzrakstīja vairāk nekā tūkstoti akadēmisku publikāciju, taču plašākam Latvijas iedzīvotāju lokam lielā mērā palika nezināms. Tiesa, 1930. gadā žurnālā "Daba" atrodams uzsaukums lasītājiem, kurā Stranda kungs aicina viņam personīgi iesniegt novērojumus par sesku "dzīves ierašām brīvā dabā, kā arī gūstā", jo par šī dzīvnieciņa dzīvi "samērā daudz kas vēl nav zināms".
Norvēģu zinātnieks līdz mūža nogalei turpināja sadarbību ar LU. Viņš nepameta Latviju ne padomju, ne vācu okupācijas laikā, un nav arī ziņu par kādām represijām. Embriks Strands nomira 1947. gadā un apbedīts Rīgas Meža kapos. Savu milzīgo bibliotēku viņš novēlēja LU. Padomju okupācijas periodā viņa nopelnus tomēr nepieminēja vai nu vispār, vai ļoti īsi, kaut daudzi tā perioda latviešu zoologi bija bijuši Stranda skolnieki.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Zemgales Balss", 1926. gada 2. jūnijā
Lopkopība šā gada Rīgas izstādē. Lopkopības nodaļa Rīgas izstādē katru gadu pievelk lielu skaitu apmeklētāju. Šogad paredzama šīs nodaļas sevišķi laba izdošanās. Lopus izstādīs 19., 20. un 21. jūnijā. Lopkopības nodaļas organizēšanā dalību ņems arī Latvijas Lopkopības centrālā savienība. Visi izstādāmie lopi jāpieteic Latvijas Lopkopības centrālā savienībā vai caur vietējiem savienības instruktoriem. Caur savienību izstādītiem lopiem to īpašniekiem šogad izsniegs zināmu atlīdzību. Godalgās paredzamas īsti vērtīgas balvas. Izstādē ieradīsies vairāki buļļu un citu vaislas lopu pircēji, tādēļ lauksaimniekiem ieteicams savus pārdodamos vaislas lopus atvest uz izstādi. Dzelzceļa tarifs uz un no izstādes pārvedamiem lopiem pamazināts par 25%. Stacijās pie lopu uzlādēšanas nepieciešama apliecība no izstādes komitejas par lopu pieteikšanu izstādei. Visiem lopu izstādītājiem jāievēro, ka Rīgas izstāde jāuzskata par starptautisku, kurā mūsu darbus novērtē arī ārzemnieki. Labi būtu, ja izstādē dabūtum redzēt tiešām labākos vaislas buļļus un vērtīgākās dažādu apgabalu un visādu sugu rekorda govis. Lopiem vajaga būt labi apkoptiem un kārtīgi uzturētiem.
