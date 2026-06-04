2025. gadā lauksaimniecībā izmantojamās zemes darījumu vidējā cena bijusi zemāka nekā 2024. gadā – līdz ar to kopš 2019. gada piedzīvotais cenu kāpums pierimis – liecina gan Valsts zemes dienestā, gan nekustamo īpašumu darījumu uzņēmuma "Arco Real Estate" dati.

"Arco Real Estate" valdes loceklis un sertificēts nekustamo īpašumu vērtētājs Māris Laukalējs saka, ka 2025. gadā visvairāk (par 9%) darījumu vidējā cena sarukusi Latgalē. Mazāks kritums (par 5%) piedzīvots Vidzemē, pavisam niecīgs (par 2%) – Zemgalē. Vienīgi Kurzemē darījumu vidējā cena pērn pārlieku neesot atšķīrusies no cenas gadu iepriekš.

No 3000 līdz 6000 eiro hektārā

Latgalē darījumu vidējā cena bija 3045 eiro par hektāru. Savukārt visaugstākās pērn noslēgto darījumu cenas nemainīgi bija Zemgalē – vidēji 6389 eiro par hektāru.

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