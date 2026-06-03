Jaunās valdības kultūras ministram Naurim Puntulim (NA) būšot "nopietna saruna" ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra vadītāju par valsts valodas lietošanu teātra darba vidē un ēkas fasādes izkārtnēs, kas gan vēl tiekot vērtētas.
Intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" Puntulis stāstīja, ka otrdien no kāda Krievu teātra darbinieka saņēmis sūdzību par to, ka ikdienas darba apstākļos teātrī tiekot pieprasīta krievu valoda. Ministrs apliecināja, ka nerunā par mākslinieku izmantoto valodu uz skatuves, bet gan saziņā ar kolēģiem darba apstākļos.
Šopavasar izplatītie publiskie, tajā skaitā arī anonīmie, paziņojumi no atsevišķiem teātra darbiniekiem un iestādes vadītājas Danas Bjorkas atbildes uz tiem ļāva izdarīt secinājumus par iespējamiem konfliktiem un neapmierinātību kolektīva iekšienē.
Kultūras ministrs intervijā LTV, jautāts par teātra fasādes izkārtni, uz kuras lasāma informācija ne tikai latviešu, bet arī krievu valodā, atkārtoja iepriekš pausto, ka šis gadījums tiek vērtēts. Viņš piebilda, ka vērtēšana notiek sadarbībā ar Valsts valodas centru. Ministrs uzsvēra, ka vienmēr principiāli ir sargājis valsts valodu un atbalstījis tās lietošanu, bet no konkrētā gadījuma komentēšanas pēc būtības viņš pagaidām atturējās.
Vienlaikus Puntulis piebilda, ka
nopietnajā sarunā ar Krievu teātra vadītāju runās arī par minēto izkārtni.
Puntulis ar padomnieces Agneses Vārpiņas starpniecību otrdien paziņoja, ka vērtēs Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka (NA) aicinājumu demontēt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra fasādes izkārtnes krievu valodā.
Ministrs akcentēja, ka viņa nostāja valsts valodas jautājumos vienmēr bijusi principiāla un valsts valodas intereses atbalstoša. Vienlaikus Puntulis uzsvēra, ka ministra kā amatpersonas rīcībai jābūt juridiski korektai.
Kultūras ministrs ir apņēmies izvērtēt Ratnieka aicinājumu un tad arī lemt par tālāko rīcību, taču Puntulis atzīmēja, ka jebkurai iestādei ir stingri jāievēro likumā noteiktais valodas lietojums.
Kā informēja Ratnieka padomniece Inese Ozoliņa, politiķis ir nosūtījis vēstuli kultūras ministram ar aicinājumu uzdot Čehova teātrim nodrošināt esošās fasādes afišas krievu valodā nomaiņu atbilstoši Valsts valodas likumam.
Rīgas vicemērs klāsta, ka rit piektais kara gads, bet Rīgas pilsētvidē ir izkārtne krievu valodā uz valstij piederoša teātra fasādes, kas, viņaprāt, ir pretrunā Valsts valodas likumam. Ratnieks uzskata, ka teātris rīkojas pretlikumīgi, un visu šo laiku to ir pieļāvusi Kultūras ministrija, ignorējot pilsētas aicinājumu novērst krievu valodas lietošanu pilsētvidē.
Valsts valodas likuma 21. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību iestāžu, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo iestāžu, valsts un pašvaldību uzņēmumu, kā arī uzņēmējsabiedrību, kurās lielākā kapitāla daļa pieder valstij vai pašvaldībai, sabiedrības informēšanai paredzētā informācija sniedzama tikai valsts valodā, izņemot atsevišķus gadījumus. Ministru kabinets nosaka gadījumus, kad sabiedrības informēšanai paredzētajā sabiedrībai pieejamās vietās sniegtajā informācijā līdztekus valsts valodai pieļaujama svešvalodas lietošana.
Ratnieka padomniece atzīmē, ka patlaban Rīgas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments nesniedz saskaņojumus teātra iesniegtajām jaunajām vides skicēm, ja tajās ir teksts krievu valodā.
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