"Kultūrzīmes" piedāvā iknedēļas jaunāko grāmatu apskatu, kurā iekļauti dažādu Latvijas grāmatu izdevniecību jaunumi. Grāmatplauktā atrodami žanriski atšķirīgi gan Latvijas, gan ārvalstu autoru darbi, tulkojumi, proza un dzeja.
llze Eņģele, "Nenotveramais Džo". Vāku māksliniece Natālija Kugajevska. "Latvijas Mediji".
Četrdesmit piecu gadu vecumā Grēta Pelēkā jūtas dzīves zenītā – viņai ir izcila figūra, teju pieaugusi meita, lielisks darbs brālēna Kaspara pasākumu aģentūrā un beidzot arī mīļotais vīrietis, kurš ilgu laiku izvairījies no attiecību formalizēšanas. Par savu lomu Kaspara mīlas trīsstūrī Grēta cenšas nedomāt, jo priekšā taču ir lieliskais 2020. gads. Vai ne? Autores rokrakstam raksturīgs sadzīvisks un nedaudz ironisks skats uz mūsdienu Latvijas reālijām. "Nenotveramais Džo" ir Ilzes Eņģeles piektā grāmata "Vakara romānu" sērijā.
Andris Zeibots, "Dzērvju dziedājums". Mākslinieks Jānis Esītis. Noformējumā izmantots Kārļa Padega gleznas "Sapņu zīmētājs" fragments. "Dienas Grāmata".
Andra Zeibota jaunais romāns ir vēsturiska fantāzija par latviešu literatūrā intriģējošāko dzejnieku pāri – Eriku Ādamsonu un Mirdzu Ķempi –, par viņu pieredzi laikos, kad cita pēc citas uz skatuves nāca neapstrīdamās varas, nostādot radošu garu neiespējamas izvēles priekšā: viena vai otra, bet diktatūra, viena vai otra, bet okupācija. "Tomēr itin drīz vēstījums pāraug autora būvētā fantāzijas pasaulē. Kā līdzīgs ar līdzīgu tajā sadzīvo gan iztēles radīti tēli, gan Latvijas kultūras un politiskās dzīves vēsturē pazīstamas personas kā Edvarts Virza, Kārlis Skalbe, Aleksandrs Čaks, Romans Suta, Eduards Berklavs, gleznotāja Kārļa Padega atraitne un Erika Ādamsona mūža izskaņas līdzgaitniece Elvīra Padega. "Sava ceļa gājēja" Erika Ādamsona balss brīvi un dabiski ieplūst Andra Zeibota uzskaņotajā "dzērvju dziedājumā" un apliecina mākslinieka spēku vienmēr palikt pašam un "smalko kaišu" neuzveiktam," raksta literatūrzinātnieks Jānis Zālītis. Rakstnieks, dzejnieks un dramaturgs Andris Zeibots (1950) gan savos romānos "Okeāniskais Es" (2013; Dzintara Soduma balvas laureāts), "Krauklis" (2020; par dzejnieku Jāni Ziemeļnieku sērijā "Es esmu…"), "Lēngaitis" (2021; par domātājiem Konstantīnu Raudivi un Zentu Mauriņu) un "Pneuma" (2023; par cilvēku MI slazdā), gan arī prozas krājumos "Stāsti un teikas Laika vecim" (2022) un "Kundziņsalas teikas" (2025) kā primāro allaž izvirzījis psiholoģiskus un filozofiskus jautājumus, tomēr arvien ļaujot vaļu arī vēstījuma plūdumam, labam stāstam.
Sandra Ratniece, Kristaps Vecgrāvis, "Vakara sarunas". Redaktors Jānis Elsbergs. Jāņa Rozes apgāds.
"Šīs ir liriskas vakara sarunas starp divām dvēselēm, kas sapņo gan izlauzties no prāta radītā "es", gan atgriezties miesā, lai to papildinātu ar dzīvības brīnuma atskārsmi; te ainava pārplūst sajūtās, te sajūtas pārplūst ainavā, un pati daba apliecina, ka ir vārdos neizsakāma mīlestība. Bet cilvēks ir tāpēc, lai runātu...," par grāmatu saka dzejnieks Edvīns Raups. "Par dzejas krājuma "Vakara sarunas" vizuālo tēlu un maketu mēs ar Kristapu Vecgrāvi sakām lielu paldies rakstniecei Rūtai Mežavilkai, par kuru var teikt, ka viņas Mūzis ir ļoti daudzšķautņains. Vāka un iekšlapu ilustrāciju pamatā ir Rūtas Mežavilkas diplomdarbs "Baložu barošana" (oforts, 1995)," sociālajos tīkos raksta Sandra Ratniece.
Džena Andersone, "Spoguļi". "Zvaigzne ABC".
Rakstnieces jaunais stāstu krājums ir emocionāli piesātināts un stilistiski spilgts prozas darbs, kurā caur vairāku varoņu likteņiem atklājas cilvēka ievainojamība, vientulība un cīņa par cilvēcību pasaulē, kurā drošības ilūzijas sabrūk cita pēc citas. Stāstos savijas psiholoģiska spriedze, smalka dažādu laiktelpu izjūta un poētiska valoda, radot īpaši intensīvu lasīšanas pieredzi. Krājuma centrā ir cilvēks robežsituācijā: ārsts, kurš grimst atkarībās un ir nonācis pašiznīcināšanās spirālē, sieviete totalitāras varas ieslodzījumā, sava laikmeta radītā apjukumā dzīvojošs indivīds, kurš cenšas saglabāt spēju just, domāt un mīlēt… Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.
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