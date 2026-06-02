UEFA Čempionu līgā otro gadu pēc kārtas triumfējusi Parīzes "Saint-Germain" ("PSG"), un svinību laikā Francijas galvaspilsētā izraisījās lielas nekārtības. Budapeštā notikušajā finālā parīzieši pēcspēles sitienos pārspēja Londonas "Arsenal" (1:1, 4:3).
Jau 6. minūtē Kajs Havercs izvirzīja vadībā londoniešus, kas šosezon pēc 22 gadu pārtraukuma triumfēja Anglijas premjerlīgā, bet otrajā puslaikā Usmans Dembelē ar 11 metru soda sitienu panāca izlīdzinājumu. Pēcspēles sitienos "PSG" uzvarēja ar 4:3. "Arsenal" bumbu kontrolēja vien 25 procentus spēles laika – mazākais rādītājs Čempionu līgas finālos, kopš tiek fiksēta šāda statistika. Finālā viņi spēlēja pēc 20 gadu pārtraukuma, toreiz piekāpās "Barcelona".
Parīzē nekārtībās aizturēti gandrīz 900 cilvēki, kas ir teju uz pusi vairāk nekā pērn, kā arī ievainoti aptuveni 180 policisti. Pārsvarā trakoja, mašīnas dedzināja un sadursmēs ar kārtības sargiem iesaistījās imigranti no trešās pasaules valstīm. Nekārtības tika sarīkotas arī citās Francijas pilsētās. Valsts ik gadu pirmreizējās uzturēšanās atļaujas izsniedz vairāk nekā 300 tūkstošiem cilvēku, pārsvarā no Āfrikas, un nespēja viņus integrēt kļuvusi par milzu problēmu. "Nepieņemama vardarbība. Tas nav futbols, tas nav sports, ko mēs mīlam. Nevēlamies to vairs redzēt. Pietiek!" uzņemot "PSG" Elizejas pilī, apņēmīgu rīcību solīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
