Viens no Liepājas teātra sezonas visvairāk gaidītajiem iestudējumiem – "Freimanis" – stāsts par dziedātāja Mārtiņa Freimaņa radošo mērogu, atvērto sirdi uz delnas un mākslinieka traģisko likteni – ierakstās dokumentālās izpētes zonā
Izrāde šobrīd uz latviešu teātra skatuvēm šķiet īpaši interesanta un piedāvā daudzveidīgas formas izteiksmes. Režisors Mārtiņš Kalita izvēlas fokusēt uzmanību uz Freimaņa iekšējo sajūtu pasauli, un visus mākslinieciskos līdzekļus iegulda emocionāli iedarbīga kopiespaida radīšanai.
Analizēt un aprakstīt izrādi "Freimanis" ir neparasti, jo novērtēt "Freimaņa fenomenu" kā veselumu nozīmē nevienkāršot sajūtu telpu, ko spēlē aktieru ansamblis un uzbur scenogrāfa Valtera Kristberga, gaismu mākslinieka Nika Ciprusa, muzikālā vadītāja Normunda Kalniņa audiovizuālais koptēls. Centrā ir neatkārtojami unikāls mākslinieks Freimanis, viņš ir radoši brīva personība kā brīv-cilvēks, ko burtiskā tulkojumā no vācu valodas nozīmē Freimaņa uzvārds (frei – brīvs, der Mann – cilvēks).
Pieeja 1:1
Aktiera Valta Skujas gandrīz neticamā portretiskā līdzība ar Mārtiņu Freimani un kustību imitācija patiesi apbur, un pagātne itin kā atgriežas dzīvā šodienā. Izcils ir kostīmu mākslinieces Ilzes Vītoliņas, horeogrāfes Ingas Raudingas, vokālās pedagoģes Ievas Dreimanes-Sidares ieguldījums Skujas lomas spilgtajā autentiskajā iemiesojumā. Iespaids ir pilnvērtīgi sadzirdams, saklausāms un izjūtams enerģētiski, aktieris panāk fenomenālu klātesamības iespaidu.
Pieeju 1:1 nosaka arī izrādes dramaturģija, kurā Linda Rudene interpretē īsas un spilgtas Freimaņa biogrāfijas epizodes, caur kurām nosacīti var vilkt trīs līnijas. Soli pa solim tās rāda biogrāfijas pagātnes notikumus, neievērojot hronoloģisku secību, konkrēti, skatuves fonā projicējas gads un pilsētas nosaukums, priekšplānā tiek spēlētas epizodes no dažādiem laikiem.
Būtiskākās ir bērnības ainas, kas pasvītro Freimaņa pamestības sajūtas ģimenē un lielā mērā pamato viņa meklējumus ārpus ikdienas mūzikas pasaulē. Šo līniju akcentē sunītes Pepes uzticamā un vārdos neartikulētā beznosacījumu mīlestības pilnā klātbūtne, kas remdē Freimaņa vientulību. Jāuzsver lieliskais Agneses Jēkabsones lomas iedzīvinājums un dramatiski spēcīgais dziedājums izrādes finālā. Otra līnija ved pa karjeras ceļu, atklājot intensīva darba rezultātā paradoksālā kārtā Freimanim tomēr neatnesto ilgi gaidīto slavu un nepiepildītās atzinības alkas. Kā trešā vijas talanta viegluma līnija, ar kādu mūziķis kāpj pāri robežām, atrodot it visur impulsus savām dziesmām, poēzijai un radošajam lidojumam.
Apkārtējo balsis un acis
Ielūkoties Freimaņa dzīvē skatītāji var ar tuvāko draugu acīm un atmiņu stāstiem, viņi jūtas līdzdalīgi mūziķa dzīves līkločos, taču katrs pazīst viņu no savas puses un savā veidā. Tuvāko draugu lomas spēlē Agnija Dreimane, Rolands Beķeris, Polina Čerņenoka, Kārlis Artejevs, Hugo Puriņš un Santa Breikša. Režisors Mārtiņš Kalita visas lomas uzticējis jaunajiem aktieriem, atsakoties no reālpsiholoģiskā vecuma pietuvinājuma, ko Freimaņa vecāku un vecāsmātes tēlos varētu iedzīvināt pieredzējušākie teātra aktieri. Izrādē ģimenes locekļi iegūst nosacītu tipāžu veidolu, tā, piemēram, izteiksmīga ir aktiera Gata Malika sakņupušā dzērāja figūra ar jūrnieka cepuri uz bāra krēsla, kas faktiski apzīmē mājas pametušo un dēlu nesapratušo tēvu. Savukārt Malika nospēlētās Laura Reinika satikšanās epizodes ar Freimani iemieso psiholoģiski interesantākās mākslinieku un divu pretpolu savstarpējās attiecības.
Draugu stāsti liecina, ka Freimanim ir un vienlaikus nav bijušas personiskas stabilas attiecības. Draugu sejas redzamas skatuves abās pusēs, uz precīzām videomākslinieka Valtera Vuciņa veidotām ekrānu šaurām vertikālām strēlēm burtiski ierāmējot mūziķi skatuves centrā. Redzama tikai runātāju sejas daļa un rodas iespaids, ka veselumu netver neviens, skatuves izplatījumā Mārtiņš ir viens pats.
Izredzētība un liktenis
Izrādes lielāko daļu mūziķis Freimanis dzīvo uz skatuves, mēģinot kādu jaunu priekšnesumu kopā ar grupas "Tumsa" dalībniekiem Normundu Kalniņu un Kasparu Boroduško, kā arī Raiti Eleri un Miku Akotu, vai sacerot mūziku, vai arī dziedot kopā ar dziedošajiem aktieriem partneriem. Viņš atrodas it kā nemitīgā kustībā lielajā telpā, ko sadala lielāki un mazāki kvadrāti, dinamiski transformējoties lielākās un mazākās skatuvēs. Arī vertikāli kustas vairāku līmeņu kvadrāti, kas līdzīgi tehniskiem apgaismojuma stiprinājumiem, vienlaikus atgādinot par padomju laiku bezpersoniskajām publiskajām telpām ar sen nemazgātiem flīžu kvadrātiem. Par nabadzību liecina arī pašā priekšplānā izvietotais nosacītais Freimaņa pieticīgais miteklis ar vienkāršu skapju, gultu iekārtojumu. Īpaši izteiksmīga nozīme ir tālākajā plānā izvietotajai muzikantu skatuvei ar instrumentiem un mikrofoniem, tā neizskaidrojamā veidā nonāk skatuves priekšplānā izrādes pēdējā minūtē, skatuves zvaigzni – Freimani – itin kā pavadot mūžības lidojumā ar pilnīgu gaismas apžilbinājumu.
Gluži neviļus jāaizver acis starojuma dēļ, jāieklausās mūzikas plūdumā un jānotver iespaidu summa, ko sniedz izrādes augstais enerģētiskais lādiņš. Jādomā arī par Pītera Pena jeb mūžīgā bērna simbolu, kas vairākas reizes citēts izrādē. Vai Freimanis nevēlējās kļūt pieaudzis, vai gaidīja bērnības laimi, ko tam neviens nedāvāja, vai varbūt ir vēl kaut kā citādi. Izrāde nav matemātika, cilvēks nav formula, noslēpums paliek.
Uzziņa
Linda Rudene, "Freimanis", muzikāla izrāde Liepājas teātrī
- Režisors Mārtiņš Kalita, scenogrāfs – Valters Kristbergs, kostīmumāksliniece – Ilze Vītoliņa, horeogrāfe – Inga Raudinga, muzikālaisvadītājs – Normunds Kalniņš, gaismumākslinieks – Niks Cipruss, videomākslinieks – Valters Vuciņš.
- Lomās: Valts Skuja, Agnese Jēkabsone, Gatis Maliks, Kārlis Artejevs, Hugo Puriņš, Rolands Beķeris, Agnija Dreimane, Santa Breikša, Polina Čerņenoka.
- Nākamās izrādes: 13., 18., 19. martā.
