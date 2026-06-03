Latvijas Muzeju biedrības (LMB) Gada balvu saņēmuši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM), Rīgas Porcelāna muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) īstenoti projekti.
LNMM balva piešķirta par izstādi "Itālijas gaisma: no Fatori līdz Morandi", Rīgas Porcelāna muzejam – par monogrāfiju "Levons Agadžanjans", savukārt LNB saņēmusi balvu par izstādi "Tiesības uz bibliotēku".
Līdzās galveno balvu saņēmējiem žūrija izcēlusi Alūksnes novada muzeja darbu ekspozīcijas "Aizsapņošanās" izveidē, piešķirot tam apbalvojumu "Pamanīts".
Balvas par mūža ieguldījumu pasniegtas divām muzeju nozares personībām – ilggadējam Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktoram Arnim Radiņam un ilggadējai Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietniecei krājuma darbā Anitai Meinartei.
Balvai šogad iesniegti 52 projekti no Rīgas un reģionu muzejiem, kas vērtēti divās kārtās pēc kritērijiem – efektivitāte, oriģinalitāte, aktualitāte, vienotība un kvalitāte, sociālā loma, kā arī ilgtspēja un lietojamība.
Balvas mērķis ir apzināt un izcelt Latvijas muzeju sasniegumus un īstenotos projektus, popularizēt labās prakses piemērus un stiprināt muzeju nozares ilgtspējīgu attīstību.
LMB gada balvas žūrijas komisijā pārstāvētas dažādas profesionālās jomas – izstāžu organizēšana, muzeoloģija, sabiedriskie procesi, izglītība, pētniecība un vēsture, dizains, scenogrāfija un arhitektūra, komunikācija un pilsoniskā aktivitāte.
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