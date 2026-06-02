Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pirmajā ceturksnī salīdzināmajās cenās, pēc sezonāli un kalendāri nekoriģētajiem datiem, pieaudzis par 2,5%, salīdzinot ar 2025. gada attiecīgo periodu.
Šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējo 2025. gada ceturto ceturksni Latvijas IKP salīdzināmajās cenās, pēc sezonāli un kalendāri koriģētajiem datiem, pieaudzis par 0,6%. 2026. gada pirmajā ceturksnī Latvijas IKP faktiskajās cenās bija 9,856 miljardus eiro liels.
Šogad pirmajā ceturksnī lielāko ieguldījumu pievienotās vērtības izaugsmē deva ne tikai elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare, bet arī tirdzniecība un operācijas ar nekustamo īpašumu. Samazinājums bija transporta un uzglabāšanas nozarē, kā arī lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarē. 2026. gada pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu kopējā pievienotā vērtība palielinājās par 2,1%. Pievienotā vērtība ražojošajās nozarēs pieauga kopumā par par 4,1%, bet pakalpojumu nozarēs – par 1,4%.
