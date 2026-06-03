1726. gada 3. jūnijā. Pirms 300 gadiem Edinburgas tirgotāja ģimenē piedzima viens no mūsdienu ģeoloģijas zinātnes pamatlicējiem, Zemes iežu un reljefa veidošanās un sabrukšanas cikla izskaidrotājs Džeimss Hatons.
Viņu mēdz godāt arī par "ģeoloģijas tēvu", taču tad jāatzīmē, ka 18. gadsimtā interese par ģeoloģiju un zinātniskie centieni bija populāri arī citās Eiropas valstīs un savā jomā viņš nebija viens. Hatons līdz ar domubiedriem norādīja, ka Zemes reljefs nav statisks; planēta nav apmēram 7000 gadu veca, kā izrietēja no Bībeles, bet gan miljoniem gadu sena, un pastāvošā ainava nav bībelisko "grēku plūdu" nopelns. Ģeoloģiskie procesi, virsmas reljefa izmaiņas notiek ļoti lēni, bet rit mūžīgi, un to intensitāte pagātnē un tagadnē ir līdzīga. Erozija, nogulumu nogulsnēšanās, vulkāniska virsmu pacelšanās notiek kopš neatminamiem laikiem. Arī virsmu ietekmējošas katastrofas atgadās pastāvīgi. Līdz ar to visas ģeoloģiskās parādības, kas notikušas ilgākā laika periodā, iespējams izskaidrot arī ar mūsdienās novērojamām izmaiņām – koncepcija, ko nosauca par uniformisma jeb aktuālisma principu. Pirms Hatona dominēja uzskats, ka Zeme sastāv no magmatiskajiem iežiem – granīta un nogulumiežiem, kas veidojušies nogulsnēšanās vai magmatisko iežu noārdīšanās procesos. Bet skotu dabaszinātnieks norādīja, ka pastāv vēl arī metamorfie ieži, kas veidojas no pārējiem iežu veidiem un Zemes dzīlēs maina struktūru temperatūras un spiediena jeb "Zemes iekšējā karstuma" ietekmē. Piemēram, kaļķakmens pārveidojas marmorā.
Līdz ģeoloģijai Hatons bija nonācis pakāpeniski, jo dzīves pirmajā posmā strādāja par ārstu. No tēva viņš mantoja nelielu fermu netālu no Edinburgas un, lauzīdams galvu, kā paaugstināt augsnes auglību, arī nonāca līdz iežiem, to veidošanās principa un ķīmiskajam sastāvam. Hatons secināja, ka liela Skotijas kaļķakmens klinšu daļa satur pārakmeņojušos senu dzīvnieku un augu paliekas, ka tajās saskatāmas jūras dibenam raksturīgas nogulsnes un struktūras. 19. gadsimta 70.–80. gados viņš ar saviem novērojumiem un secinājumiem jau bija pazīstams britu zinātniskajās aprindās. Par skotu ģeologa galveno darbu, kurā tas izskaidroja savas teorijas, kļuva 1795. gadā iznākusī "Theory of the Earth" ("Zemes teorija") divās daļās. Taču vēl pirms tam tika izdotas un tulkotā veidā Eiropas zinātnieku aprindās izplatījās atsevišķas publikācijas no šīs grāmatas. Tiesa, Hatonam netrūka arī oponentu, un dominējošo vietu ģeoloģijā viņa teorijas ieguva vien ap 19. gadsimta vidu.
Ko avīzes rakstīja pirms 100 gadiem
"Strādnieku Avīze", 1926. gada 3. jūnijā
Kā izliek īrniekus. Namsaimnieku iecienītākais paņēmiens izlikt nepatīkamus īrniekus no dzīvokļiem, ir apgalvošana, ka dzīvoklis viņiem vajadzīgs priekš pašu lietošanas. Šis paņēmiens namsaimniekiem daudzos gadījumos arī izdodas, tādēļ ka izliktie īrnieki mīļā miera dēļ nepiegriež vērību viņu dzīvokļa tālākam liktenim. Pie šiem ieskatiem nepieturējās no dzīvokļa izliktais Gersons Jākobsons. Uz viņa sūdzības pamata miertiesnesis sodīja nama īpašnieku Haimu Zelkinu par viņa personīgām vajadzībām no īres valdes atbrīvota dzīvokļa izīrēšanu par augstāku cenu citam īrniekam ar 300 latiem jeb 1 un pus mēnesi aresta.
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