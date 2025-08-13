Kad vasara sliecas uz rudens pusi un dārzā ienākas ba­gātīga dārzeņu raža, ir laiks domāt par ziemas krā­jumiem. Iedvesmai - pasterizēti svaigu, nepāraugušu gurķu salāti.

Sastāvdaļas

  • 800 g gurķu
  • 200 g sīpolu
  • 1,5 ēdamkarotes sāls
  • 1 ēdamkarote cukura
  • 2–3 ēdamkarotes etiķa (9%)
  • 6 ēdamkarotes augu eļļas
  • 1 ēdamkarote diļļu

Pagatavošana

Nepāraugušus gurķus rūpīgi no­mazgā un sagriež 0,5 cm biezās šķē­lītēs. Ja gurķiem cieta miza, labāk to nomizot. Sīpolus sagriež pēc iespē­jas plānākās ripiņās. Dilles sīki saka­pā. Sagatavotos produktus liek traukā un pievieno pārējās receptē minētās sastāvdaļas, samaisa un ļauj ievilties 2–3 stundas, kamēr gurķi atsulojas. Tad nogaršo salātus. 

Tiem jābūt ar asāku garšu nekā tūlītējai ēšanai, jo pēc pasterizēšanas tie kļūs maigā­ki. 

Gurķus cieši pilda iepriekš cepeš­krāsnī izkarsētās burkās un pārlej ar pāri palikušo gurķu sulas marinādi. Pasterizē 85 °C temperatūrā: 0,5 lit­ru burkas 20 minūtes, litra burkas 25 minūtes.

Pēc pasterizēšanas burkas aizvā­ko un apgāž ar vāciņiem uz leju. Pēc 30 minūtēm apgriež atpakaļ un ļauj atdzist.

