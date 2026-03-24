Jaunā sezona vairs nav aiz kalniem, līdz ar to sniedzam ieskatu jaunākajā kartupeļu sēklas piedāvājumā.
'Brasla' (PPC)
Vidēji vēla šķirne, miltaina, bumbuļi apaļi ovāli. Piemērota mS, sM augsne (var audzēt bioloģiski). A tips.
'Agrie dzeltenie' (PPC)
Ļoti agra, miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza un koši dzeltens mīkstums, lieliskas garša. Augsne – sM. A tips.
'Gundega' (PPC)
Vidēji vēla šķirne, bumbuļi viegli miltaini, apaļi ar rozā mizu. A tips.
'Imanta' (PPC)
Vidēji vēla, miltaina šķirne, bumbuļi garenovāli. Labi aug smagās sM, iekultivētās S augsnēs. A tips. Ir arī BIOsēkla (B tips).
'Mandaga' (PPC)
Vidēji vēla šķirne, bumbuļi miltaini, apaļi ovāli ar dzeltenu mizu. A tips.
'Jogla' (PPC)
Vidēji vēla šķirne, miltaina, bumbuļi apaļi ovāli. Augsne – mS, sM (var audzēt bioloģiski). A tips.
'Magdalēna' (PPC)
Vidēji vēla, ražīga šķirne, bumbuļi vidēji miltaini, apaļi ar rozā mizu, laba garša. A tips.
'Prelma' (PPC)
Vidēji agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļi ovāli. Augsne – mS, sM (var audzēt bioloģiski), ir arī BIOsēkla. A tips.
'Lenora' (PPC)
Vidēji agra, miltaina šķirne, bumbuļi apaļi līdz apaļi ovāli. Augsne – mS (var audzēt bioloģiski). A tips.
'Albertīne' (PPC)
Ļoti agra, vidēji miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza un mīkstums. A tips.
'Vineta' (PPC, SPC)
Agra, miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza, gaiši dzeltens mīkstums. A/B tips.
'Laura' (SPC)
Vidēji agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļiem miza sarkana, mīkstums ļoti dzeltens, laba garša. B tips.
'Paroli' (SPC)
Agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļi apaļi ovāli ar dzeltenu mizu un mīkstumu, lieliska garša. B tips.
'Prada' (AmeLat Group)
Ļoti agra (70 dienu), augstražīga šķirne, dzeltens mīkstums, A/B vārīšanās tips, piemērota mājas frī ražošanai. Laikus jāierobežo lakstu puve, laba sausuma un karstuma noturība.
'Lea' (AmeLat Group)
Agra (80 dienu), dzeltena, ar izcilu garšu, salātu tipa šķirne, ar ilgu miera periodu, labu slimību noturību, piemērota bioloģiskajai audzēšanai. Pirms stādīšanas jāiedzīvina, agrai ražai – jādiedzē.
'Queen Anne' (AmeLat Group)
Vidēji agra (90–100 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne ar gaiši dzeltenu mīkstumu, A/B vārīšanās tips, ar izcilām garšas īpašībām, gareniem, gludiem, viegli mizojamiem bumbuļiem. Piemērota ilgstošai uzglabāšanai, neasno līdz jūnijam, pirms stādīšanas jāiedzīvina, vidēji ieņēmīga pret lakstu puvi.
Red Lady' (AmeLat Group)
Vidēji agra (90–110 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne, bumbuļi gareni, ar sarkanu mizu. A vārīšanās tips, garšīga, piemērota arī cepšanai. Laba lakstu puves noturība, labi pacieš sausumu un karstumu, bumbuļi neplaisā, piemērota bioloģiskajai audzēšanai.
'Edison' (AmeLat Group)
Vidēji vēla (120 dienu), augstražīga galda un frī ražošanai piemērota šķirne ar gareniem bumbuļiem, gaiši krēmīgu mīkstumu, nedaudz tīklotu mizu. Agri veido bumbuļus, vidēji ieņēmīga pret lakstu puvi.
'Jule' (AmeLat Group)
Vidēji vēla (120 dienu), augstražīga salātu tipa šķirne ar izcilām kulinārajām īpašībām, piemērota fasēšanai un mazgāšanai. Izturīga pret lakstu puvi, laba noturība pret sausumu un karstumu, piemērota bioloģiskajai audzēšanai.
'Merle' (AmeLat Group)
Vēla (140 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne ar izcilu garšu, vidēji miltainiem, apaļiem, gludiem bumbuļiem un dzeltenu mīkstumu, ļoti spēcīgu lapojumu, piemērota bioloģiskajai audzēšanai. Ilgs miera periods.