Saimniekam zināšanai! Kartupeļu sēklas sezonas piedāvājums

Agro Tops / Agro Tops
2026. gada 24. marts, 00:01
Kartupeļi.
Foto: Shutterstock

Jaunā sezona vairs nav aiz kalniem, līdz ar to sniedzam ieskatu jaunākajā kartupeļu sēklas piedāvājumā.

'Brasla' (PPC)

Vidēji vēla šķirne, miltaina, bumbuļi apaļi ovāli. Piemērota mS, sM augsne (var audzēt bioloģiski). A tips.

'Agrie dzeltenie' (PPC)

Ļoti agra, miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza un koši dzeltens mīkstums, lieliskas garša. Augsne – sM. A tips.

'Gundega' (PPC)

Vidēji vēla šķirne, bumbuļi viegli miltaini, apaļi ar rozā mizu. A tips.

'Imanta' (PPC)

Vidēji vēla, miltaina šķirne, bumbuļi garenovāli. Labi aug smagās sM, iekultivētās S augsnēs. A tips. Ir arī BIOsēkla (B tips).

'Mandaga' (PPC)

Vidēji vēla šķirne, bumbuļi miltaini, apaļi ovāli ar dzeltenu mizu. A tips.

'Jogla' (PPC)

Vidēji vēla šķirne, miltaina, bumbuļi apaļi ovāli. Augsne – mS, sM (var audzēt bioloģiski). A tips.

'Magdalēna' (PPC)

Vidēji vēla, ražīga šķirne, bumbuļi vidēji miltaini, apaļi ar rozā mizu, laba garša. A tips.

'Prelma' (PPC)

Vidēji agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļi ovāli. Augsne – mS, sM (var audzēt bioloģiski), ir arī BIOsēkla. A tips.

'Lenora' (PPC)

Vidēji agra, miltaina šķirne, bumbuļi apaļi līdz apaļi ovāli. Augsne – mS (var audzēt bioloģiski). A tips.

'Albertīne' (PPC)

Ļoti agra, vidēji miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza un mīkstums. A tips.

'Vineta' (PPC, SPC)

Agra, miltaina šķirne, bumbuļiem dzeltena miza, gaiši dzeltens mīkstums. A/B tips.

'Laura' (SPC)

Vidēji agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļiem miza sarkana, mīkstums ļoti dzeltens, laba garša. B tips.

'Paroli' (SPC)

Agra, mazmiltaina šķirne, bumbuļi apaļi ovāli ar dzeltenu mizu un mīkstumu, lieliska garša. B tips.

'Prada' (AmeLat Group)

Ļoti agra (70 dienu), augstražīga šķirne, dzeltens mīkstums, A/B vārīšanās tips, piemērota mājas frī ražošanai. Laikus jāierobežo lakstu puve, laba sausuma un karstuma noturība.

'Lea' (AmeLat Group)

Agra (80 dienu), dzeltena, ar izcilu garšu, salātu tipa šķirne, ar ilgu miera periodu, labu slimību noturību, piemērota bioloģiskajai audzēšanai. Pirms stādīšanas jāiedzīvina, agrai ražai – jādiedzē.

'Queen Anne' (AmeLat Group)

Vidēji agra (90–100 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne ar gaiši dzeltenu mīkstumu, A/B vārīšanās tips, ar izcilām garšas īpašībām, gareniem, gludiem, viegli mizojamiem bumbuļiem. Piemērota ilgstošai uzglabāšanai, neasno līdz jūnijam, pirms stādīšanas jāiedzīvina, vidēji ieņēmīga pret lakstu puvi.

Red Lady' (AmeLat Group)

Vidēji agra (90–110 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne, bumbuļi gareni, ar sarkanu mizu. A vārīšanās tips, garšīga, piemērota arī cepšanai. Laba lakstu puves noturība, labi pacieš sausumu un karstumu, bumbuļi neplaisā, piemērota bioloģiskajai audzēšanai.

'Edison' (AmeLat Group)

Vidēji vēla (120 dienu), augstražīga galda un frī ražošanai piemērota šķirne ar gareniem bumbuļiem, gaiši krēmīgu mīkstumu, nedaudz tīklotu mizu. Agri veido bumbuļus, vidēji ieņēmīga pret lakstu puvi.

'Jule' (AmeLat Group)

Vidēji vēla (120 dienu), augstražīga salātu tipa šķirne ar izcilām kulinārajām īpašībām, piemērota fasēšanai un mazgāšanai. Izturīga pret lakstu puvi, laba noturība pret sausumu un karstumu, piemērota bioloģiskajai audzēšanai.

'Merle' (AmeLat Group)

Vēla (140 dienu), augstražīga galda kartupeļu šķirne ar izcilu garšu, vidēji miltainiem, apaļiem, gludiem bumbuļiem un dzeltenu mīkstumu, ļoti spēcīgu lapojumu, piemērota bioloģiskajai audzēšanai. Ilgs miera periods.

'Jubilat' (AmeLat Group)

Vidēji vēla (120 dienu), augstražīga cietes kartupeļu šķirne ar labu noturību pret lakstu puvi, sausumu un karstumu. Stabili augsts cietes saturs. Piemērota bioloģiskajai ražošanai.

'Solist' (Piek.)

Ļoti agra kartupeļu šķirne ar īsu veģetācijas periodu. Bumbuļi apaļi ovāli, lieli, acis seklas. Miza dzeltena, gluda, mīkstums gaiši dzeltens. Labas garšas īpašības, pēc vārīšanas neizjūk (tips B).

'Adorata' (Piek.)

Agra kartupeļu šķirne. Bumbuļi gareni ovāli, miza gaiši dzeltena, mīkstums gaiši dzeltens. Labas garšas īpašības, pēc vārīšanas neizjūk (tips B). Ciete ap 11%.

'Wega' (Piek.)

Vidēji agra kartupeļu šķirne. Bumbuļi ovāli ar seklām acīm, miza tīklota, mīkstums tumši dzeltens. Labas garšas īpašības, pēc vārīšanas stingri (B tips).

'Soraya' (Piek.)

Vidēji agra kartupeļu šķirne. Bumbuļi apaļi ar seklām acīm, miza plāna, mīkstums dzeltens. Gatavojot pārsvarā stingri (B tips), ar labu garšu un piemēroti ilgai uzglabāšanai.

'Baltic Rose' (Piek.)

Vidēji agra, ražīga un kvalitatīva kartupeļu šķirne. Miza sarkana, bumbuļi ovāli un lieli. Labas garšas īpašības, pēc vārīšanas stingri (B tips), ciete ap 13%. Pēc vārīšanas netumšojas.

'Birgit' (Piek.)

Vidēji agra, ražīga un kvalitatīva kartupeļu šķirne, B tips. Iesaka bioloģiskajiem audzētājiem. Miza gaiši sarkana, mīkstums dzeltens, ovāli un lieli bumbuļi, acis seklas. Labas garšas īpašības, pēc vārīšanas stingri (B tips), ciete ap 14%. Pēc vārīšanas netumšojas.

'Gala' (Piek.)

Vidēji agra kartupeļu šķirne. Bumbuļi apaļi līdz ovāli, vidēja lieluma, acis seklas, miza gluda, mīkstums dzeltens līdz tumši dzeltens. Augsta ražība, ļoti labas garšas īpašības, netumšojas. Ciete ap 13% (B tips).

'Nixe' (Piek.)

Vidēji agra kartupeļu šķirne ar dzeltenu mizu. Bumbuļi ovāli, lieli. Acis seklas. Miza dzeltena, gluda. Mīkstums gaiši dzeltens. Triecienizturīgi, piemēroti mehāniskai novākšanai. Labas garšas īpašības, miltaini (tips BC). Ciete ap 16%.

'Adretta' (Piek.)

Kārtīgs miltains kartupelis ar saviem plusiem un mīnusiem, kas nosvinējis 50 gadu jubileju.

* Sēklu izplatītāji: PPC – AREI Priekuļu pētniecības centrs; SPC – AREI Stendes pētniecības centrs; VAKS – LPKS VAKS; BA – SIA Baltic Agro; LŠS – SIA Latvijas šķirnes sēklas; LA – SIA Linas Agro; KS – SIA Krastmaļi sēklas; Piek. – SIA Piekalnes.

