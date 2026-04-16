Izstādē "Paysalia"Lionā Francijā amerikāņu būvniecības tehnikas ražotājs 'Bobcat prezentēja savu jauno MT120 kompakto kāpurķēžu iekrāvēju.
Šim modelim ir augsta celtspēja, 1,2 litru dzinējs un spēja strādāt šaurās telpās, pateicoties tā 91 cm platumam un zemajam spiedienam uz zemi. MT120 paceļas līdz 2,24 metriem, un tā sniedzamība ir 56 cm.
Iekrāvējs ir saderīgs ar vairāk nekā 20 piekabēm, kas ļauj tam veikt dažādus uzdevumus, sākot no augsnes līdzināšanas un sēklu sagatavošanas līdz sniega tīrīšanai.
"Mūsu kompaktais kāpurķēžu iekrāvējs nonāk tik šaurās vietās, kur citas mašīnas nevar," teic Federiko Fernandess-Ajala Novo, Bobcat dārza un komunālo pakalpojumu vecākais produktu vadītājs. Šis modelis tiks ražots līdzās citam kompaktajam iekrāvējam – Bobcat MT100.
