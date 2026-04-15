Marta beigās kokaudzētavas, dekoratīvo un mūžzaļo stādu, kā arī košumaugu un garšaugu audzētāji atklāja stādu pārdošanas sezonu. Vienlaikus gan viņus nomāc raizes par sala un mežazvēru nodarīto postu, kā arī degvielas cenas kāpumu, kas varētu sadārdzināt stādu cenu.
Paskarbs sezonas sākums
"Marta beigās audzētāji atklāja stādu pārdošanas sezonu. Kolēģi pērn to sāka janvārī, tāpēc patlaban ir nocietušies un enerģijas pārpilni darboties," teic Latvijas Stādu audzētāju biedrības (LSAB) vadītājs Andrejs Vītoliņš. "Tomēr zeme vēl visur nav atkususi, plus piecu grādu vidējā temperatūra bija vienu dienu, tāpēc jutīgāko augu stādīšana patlaban ir nesaprātīga. Pārdošanas laukumos ziemcietes vēl nav izdzinušas dzinumus, nav iespējams noteikt, vai pumpuri ir apsaluši. Lielās temperatūras svārstības pagājušajā ziemā būtiski papostīja mūžzaļos un eksotiskos augus," viņš raksturo jaunās sezonas sākumu un arī atzīst, ka marta beigās vēl nav nosakāmi zaudējumi lapaiņiem.
Ne tikai stādaudzētavās šajā ziemā cietuši arī skujeņi, to skaitā tūjas, īves, baltegles. "Palūkojieties uz apstādījumiem un savos dārzos! Citēšu savu kolēģi – tā bija ļoti skaista, tomēr nežēlīgi dārga! Raizējamies arī par degvielas sadārdzinājumu. Aukstā ziema lika puķu audzētājiem vairāk tērēt segto platību apkurināšanai. Par cenām vēl nevar runāt tāpēc, ka vien daļēji redzams sala un dzīvnieku nodarītais posts. Aizvadītā slapjā vasara un dabas resursu nodoklis ir sadārdzinājis kūdru. Loģiski, ka audzētājiem vajadzētu celt cenas. Pieļauju, ka stādu sadārdzinājums notiks pakāpeniski. Tāpēc, ja pircējs vēlas taupīt, iesaku pirkumu veikt pavasarī," norāda Andrejs Vītoliņš.
Pētera Heimaņa stādaudzētava ZS Gulbji augļukoku un ogu krūmu stādu pārdošanu Pūrē sāka 25. martā. ZS Gulbji stādus audzē 15 ha platībā, vēl divos hektāros veicot ciltsdarbu. Sazvanīts pa tālruni, saimnieks stāsta, ka daudzās vietās redzami būtiski bojājumi, tomēr, iespējams, daļa augu vēl atkopšoties. Bojā gājuši eksotiskie augi. Stādaudzētava, tāpat kā kolēģi, pagājušā gada cenas neesot mainījusi un nemainīšot līdz pavasara sezonas beigām. "Šajā ziemā patiešām atpūtāmies. Pērn sezona sākās jau gada sākumā. Šogad diezgan aktīvi ir sūtījumi klientiem uz pakomātiem – tās ir pakas un arī paletes, aktivitāte jau kopš 10. marta. Lielākā daļa sūtījumu ir uz citām valstīm," stāsta P. Heimanis.