'Case IH' ir ieviesis jaunu augsnes joslu apstrādes aprīkojumu. "Nutri-Tiller' 1000 sērija palīdz sēklām dīgt agrāk un stādiem dīgt vienmērīgāk.
Šis jaunais rīks ļauj ātrāk uzsilt augsnei un uztur praktiski nemainīgu mitrumu sēšanas/stādīšanas laikā, kas savukārt paātrina un uzlabo dīgšanu.
Turklāt jaunais rīks palielina ražas potenciālu, izveidojot vienmērīgas joslas ar ideālu formu.
Operatori no kabīnes var pilnībā kontrolēt augu atlieku pārvaldību, joslu noturēšanu, nodrošinot augstas kvalitātes rezultātus. Tas ļauj veikt korekcijas vai manuālas izmaiņas acumirklī, ievērojami ietaupot laiku.
