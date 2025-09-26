Ja pamanāt, ka biežāk aizķeraties vai, kāpjot pa kāpnēm, drošākai sajūtai vajag pieturēties, tas var liecināt, ka sašķobījusies līdzsvara sajūta. Kāpēc līdzsvars var pasliktināties, un kā to uzlabot, vaicājām fizioterapijas klīnikas "SPARS" sertificētai fizioterapeitei Lienei Pulmanei. 

Ikdienā neviens no mums nav pasargāts no negaidītām situācijām, kurās varam zaudēt līdzsvaru, piemēram, slidenā laikā paslīdēt, kāds uzgrūžas virsū, varam paklupt, veicot ikdienas darbus. Tādējādi neveiksmīgi nokrist. Taču īpaši senioriem, kas vecāki par 60 gadiem, kritiena risks ievērojami paaugstinās. 

Diemžēl nereti tam ir nopietnas sekas veselībai – smagas traumas vai pat apdraudējums dzīvībai. Viens no galvenajiem kritiena iemesliem ir tieši līdzsvara pasliktināšanās.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē