Uzskats par uztura bagātinātāju iedarbību ir pārspīlēts, un tas ir fundamentāli nepareizi, ka šķietami veselam cilvēkam, kuram nav diagnosticētas saslimšanas vai vitamīnu deficīts, jālieto kaut kas vienkārši tāpat, TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver kardiologs, internists, Dr. Federa Vācijas-Latvijas Kardioloģijas Centra vadītājs Roberts Feders.
Viņš akcentē, ka par jebkuru papildus vielu, kas tiek uzņemta ārpus uztura, jākonsultējas ar ārstu.
Kardiologs ir satraukts par sabiedrības aizraušanos ar uztura bagātinātāju lietošanu un saskata problēmu faktā, ka neviens no uztura bagātinātāju reklamētājiem un pārdevējiem nepaskaidro, kādas var būt blaknes. “Medikamentus nedrīkst reklamēt, bet, kad ārsts tos izraksta, viņš paskaidro, kāda var būt arī to nevēlamā iedarbība,” teic Feders.
Savukārt šobrīd uztura bagātinātāji tiek pasniegti kā dabisks līdzeklis ar fenomenālu iedarbību, tos, īpaši Ziemassvētkos, reklamē ar jaudu: pērc vienu, otru saņemsi par brīvu. “Un tad cilvēki sāk domāt: “Ja es nelietoju uztura bagātinātājus, es nerūpējos par savu veselību! Un no tā veidojas pieprasījums.”
Tā vietā, lai iedzertu tableti, ārsts ieteiktu cilvēkiem vairāk kustēties, veselīgāk ēst, samazināt ķermeņa virssvaru, kas, protams, nav vieglākais un ātrākais ceļš, tāpēc, kā prāto Feders, cilvēks labprātāk nogurumu un bezspēku izvēlas uzlabot ar uztura bagātinātājiem. Taču, kā izrādās: “Trūkst pierādījumu, ka uztura bagātinātāju efekts dod pienesumu veselībai”.
Feders ceļ trauksmi par to, ka šo preparātu izplatīšana un lietošana šobrīd ir izgājusi ārpus kontroles.
“Tos iesaka pa labi un kreisi. Katrs divdesmit gadu vecumā, kas pabeidzis skolu un nezina, ko darīt, izdomā kļūt par influnceri, spriež, kas visiem interesē. Veselība! Jā, super! Vajadzīgs tikai kaut kāds kanāls, kur var stāstīt par šiem preparātiem un slavēt to pozitīvās īpašības…” Uztura bagātinātājus reklamē pat treneri, frizieri, bet, kā uzskata Feders: “Par jebkuru kapsulu, tableti, jebkādu papildus vielu ārpus uztura būtu jākonsultējas ar ārstu. Praktiski jebkuru.” Uz jautājumu, vai arī par C un D vitamīnu, ārsts atbild, ka ikdienā C vitamīnu var uzņemt ar uzturu. “Nav pierādījumu, ka mūsu platuma grādos trūkst C vitamīna, nevajag to dzert papildus. D vitamīnu – jā, to var lietot, jo mums nav tik daudz saules.”
Ārsts gan atzīst, ka, protams, ir gadījumi, kad medicīniski nepieciešams lietot kādu no vitamīniem vai ir situācija, kad ārsts izraksta uztura bagātinātāju, jo tajā ir kāda no cilvēkam nepieciešamajām vielām, bet ārsts zina, ko dara. Pretējā gadījumā, neapdomīgi lietojot uztura bagātinātājus, cilvēki var saslimt ar smagām kaitēm, tajā skaitā arī vēzi.
“Tas ir fundamentāli nepareizi, ka šķietami veselam cilvēkam, kuram nav diagnosticētas saslimšanas vai vitamīnu deficīts, jālieto kaut kas vienkārši tāpat. Tās ir milzīgas ziepes, kas briest, ja mēs par to nerunāsim, un neko nedarīsim,” teic Feders un iesaka visiem tomēr ieklausīties mediķu padomos, nevis “uz savu galvu” pirkt uztura bagātinātājus.
