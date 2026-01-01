Daudzi ventspilnieki ēku Ventspilī Kuldīgas ielā iepretim koncertzālei “Latvija” izsenis saukuši par Grīnberga māju. 1994. gadā tā piedzīvoja spridzināšanu un palika likteņa varā, līdz 2014. gadā jau daļēji sagruvušu to nopirka kādreizējais Ventspils ārsts Rauls Vēliņš.

Pēc pamatīgiem būvniecības un atjaunošanas darbiem nams pērn 4. maijā vēra durvis kā piecu apartamentu viesnīca un spa ar nosaukumu “Villa Langberg”.

Iecerei atjaunot kādreiz skaisto un cēlo namu nebija daudz atbalstītāju, atzīst īpašnieks. Netrūcis padomdevēju, kas ieteikuši graustu nojaukt. “Pat ļoti labi draugi centās pārliecināt – beidz ākstīties, te tu iztērēsi visu savu naudu, labāk uzbūvē jaunu un skaistu! Bet man nevajag, es taču to varētu izdarīt Rīgā.” Dzīvesbiedrei Signei vīra projekts iepaticies būvniecības gaitā. Raksturā būdams neatlaidīgs un pacietīgs, viņš no savas idejas neatkāpās. Lai gan ēka nav iekļauta kultūras pieminekļu sarakstā, bijis svarīgi arī pēc iespējas vairāk saglabāt vēsturisko mantojumu. Vēlāk gan atklājies, ka pēc piecdesmit padomju okupācijas gadiem un spridzināšanas nekā vērtīga nebija atlicis.

Sākot mājas atjau

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē