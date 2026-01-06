Pēc otrās kāzu gadadienas dziedātāja Samanta Tīna publiski paziņoja par laulības izjukšanu, izraisot sabiedrības interesi par notikušā iemesliem. Līdz šim savu skatījumu uz šķiršanos nebija paudis Samantas bijušais vīrs, uzņēmējs Artūrs Brunavs, taču tagad viņš to ir darījis, raksta "Privātā Dzīve".
Samanta Tīna un Artūrs Brunavs apprecējās pirms diviem gadiem, 29. decembrī. No malas šķita, ka 36 gadus vecās dziedātājas un viņas 44 gadus vecā dzīvesbiedra attiecības ir stabilas un saskanīgas. Tomēr Ziemassvētkus Samanta pavadīja kopā ar savu ģimeni, bez vīra, bet jau nākamajā dienā pēc svētkiem sekoja negaidīts paziņojums par laulības izjukšanu.
Dziedātāja tajā norādīja uz agresijas nepieļaujamību attiecībās
un uzsvēra, ka plašākus komentārus nesniegs.
Uz jautājumu, vai viņš attiecībās ar sievu bijis agresīvs, Artūrs Brunavs žurnālam "Privātā Dzīve" pauda:
"Man ir ļoti žēl, ja Samanta tā ir jutusies un tādas ir viņas emocijas."
Vienlaikus viņš uzsvēra cieņu pret sievu, raksturojot viņu kā izcilu un profesionālu mākslinieci ar lielu talantu.
Jau pagājušā gada rudenī, publiskajā telpā parādījās runas par iespējamu krīzi pāra laulībā, jo abi ilgāku laiku nebija redzēti kopā. Toreiz Samanta skaidroja, ka iemesls esot vīra lielā noslodze darbā, tomēr notikumu turpmākā attīstība liecina, ka attiecībās pastāvējušas nopietnākas problēmas.
