Mani vienmēr līdz sirds dziļumiem saviļņojusi ukraiņu Ziemassvētku dziesma “Ščedriks” jeb “Dāsnais vakars”, ko latviski zinām kā “Zvanu korāli” – smeldzīgi dzidrais dziedājums par bezdelīgu, kas ielido sētā un vēsta par pārticību, ko nesīs jaunais gads un nākamais pavasaris.
Līdz ar Krievijas izraisīto noziedzīgo karu Ukrainā tas ieguvis neaptverami sāpīgu dimensiju. Pirmā pasaules kara laikā “Ščedriku” aranžēja komponists un skolotājs Mikola Leontovičs, kurš vairākus gadus dzīvoja un strādāja par mūzikas skolotāju Grišino jeb mūsdienu Ukrainas Pokrovskā – krievi, piedzīvojot milzīgus zaudējumus, 2025. gadā to jau mēnešiem ilgi cenšas ieņemt, bet ukraiņu karavīri ar neiedomājamu varonību un spītu – noturēt un aizstāvēt.
“Ščedriks” man ir šā gada nogales trauksmainais kamertonis – gandrīz vai fiziski izjūtot to milzīgo un netaisnīgo spiedienu, kāds Ukrainai un prezidentam Volodimiram Zelenskim jāiztur savādajās un biedējošajās miera sarunās – galvenokārt ASV prezidenta Trampa un viņa “miera sūtņu” atklāti prokrieviskās un proputiniskās nostājas dēļ. Bet Putins Eiropai jau neslēpjoties draud ar karu, un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite atzīst – alianses valstis var būt Krievijas nākamais mērķis.
Kaut kur šajā ciniskajā, ar ukraiņu asinīm ik dienu slacītajā ģeopolitiskajā tirgū un nežēlīgajā karā esam mēs – katrs ar savu nemieru un bažām par sevi, savu bērnu un mazbērnu nākotni – ko nesīs jaunais gads? Vai un kādu mieru Ukrainai? Cik stipru un nesalaužamu spēsim padarīt Latviju pret Krievijas agresoru tīkojumiem? Vai ASV patiešām ir līdz galam uzticams Baltijas un Latvijas starptautiskais partneris? Mūsu valsts amatpersonas apgalvo, ka esot. Taču kā attīstīsies NATO, ja ASV mērķtiecīgi samazinās savu klātbūtni Eiropā? Kā būs ar mūsu NATO sabiedroto deklarēto apņēmību aizstāvēt NATO valstu teritoriju “no pirmā centimetra”?
Raizīgas pārdomas Ziemassvētku priekšvakarā, “Ščedrika” zvanu skaņās, kas plūst gan kā bažu, bet vienlaikus – cerības, ticības, spīta, drosmes un izturības asinsstrāva.
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo.
