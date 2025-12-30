Ierosmei eglītes rotāšanai - trīs ātri un vienkārši darināmi darbiņi no samērā elementāriem materiāliem.
Pārsliņa
Materiāli
- 4 dekoratīvas stieplītes
- Lielas pērlītes
- Karstā līme
- Dekoratīvi pavedieni
Darba gaita
1. Visas četras stieplītes sagriež uz pusēm un pārliek citu pār citu. Galus ieloka, kā redzams attēlā.
2. Uz ielocītajiem galiem uzlīmē pērlītes. Nepieciešams dekoratīvs pavediens, lai pārsliņu varētu iekārt eglē.
3. Mirdzošā pārsliņa ir pabeigta.
Cimdiņi
Materiāli
- Pabiezs, dekoratīvs audums•
- Plānais kartons•
- Zīmulis, lineāls
- Lentītes
- PVA D3 līme
- Mannā un krāsaini spīgulīši
- Knaģi• Dekoratīvās lentes
- Dekoratīvie pavedieni.
Darba gaita
1. Pēc vēlamā izmēra no kartona izgriež cimdiņu šablonu un divus šablonus no auduma.
2. Salīmē trīs kārtas: kartonu pa vidu un divas auduma kārtas. Ar knaģiem piefi ksē salīmētās detaļas. Cimda valnīša vietu iezīmē ar dekoratīvu lentīti. Vidū ielīmē pavedienu, lai varētu iekārt eglītē.
3. Cimdus var izrotāt ar vairākām dekoratīvām lentēm. Sānus nomaskē, tos aplīmējot ar spīgulīšiem un mannā.Iegūst neparastus rotājumus dekoratīvu cimdiņu formā.
Vainadziņš
Materiāli
- Dekoratīvas stieplītes
- Iegarenas pērlītes un citi dekori
- Zīmulis
- Dekoratīvi pavedieni
- Karstā līme
Darba gaita
1. Dekoratīvo stieplīti aptin apkārt salīdzinoši tievam un apaļam priekšmetam, piemēram, zīmulim.Vainadziņam nepieciešams sagādāt četras šādi aptītas stieplītes.
2. Visas stieplītes ver cauri vienai stieplītei.
3. Izvērto stieplīti augšpusē sasien, veidojot apaļu vainadziņa formu. Virspusē vainadziņam uzlīmē pērlītes un vienu krāsainu dekoru. Pārsien ar dekoratīviem pavedieniem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem