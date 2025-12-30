Ierosmei eglītes rotāšanai - trīs ātri un vienkārši darināmi darbiņi no samērā elementāriem materiāliem.

Pārsliņa

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Materiāli

  • 4 dekoratīvas stieplītes
  • Lielas pērlītes
  • Karstā līme
  • Dekoratīvi pavedieni

Darba gaita

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

1. Visas četras stieplītes sagriež uz pusēm un pārliek citu pār citu. Galus ieloka, kā redzams attēlā.

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

2. Uz ielocītajiem galiem uzlīmē pērlītes. Nepieciešams dekoratīvs pavediens, lai pārsliņu varētu iekārt eglē.

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

3. Mirdzošā pārsliņa ir pabeigta.

Cimdiņi

Materiāli

  • Pabiezs, dekoratīvs audums•
  • Plānais kartons•
  • Zīmulis, lineāls
  • Lentītes
  • PVA D3 līme
  • Mannā un krāsaini spīgulīši
  • Knaģi• Dekoratīvās lentes
  • Dekoratīvie pavedieni.

Darba gaita

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

1. Pēc vēlamā izmēra no kartona izgriež cimdiņu šablonu un divus šablonus no auduma. 

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

2. Salīmē trīs kārtas: kartonu pa vidu un divas auduma kārtas. Ar knaģiem piefi ksē salīmētās detaļas. Cimda valnīša vietu iezīmē ar dekoratīvu lentīti. Vidū ielīmē pavedienu, lai varētu iekārt eglītē.

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

3. Cimdus var izrotāt ar vairākām dekoratīvām lentēm. Sānus nomaskē, tos aplīmējot ar spīgulīšiem un mannā.Iegūst neparastus rotājumus dekoratīvu cimdiņu formā.

Vainadziņš

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

Materiāli

  • Dekoratīvas stieplītes
  • Iegarenas pērlītes un citi dekori
  • Zīmulis
  • Dekoratīvi pavedieni
  • Karstā līme

Darba gaita

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

1. Dekoratīvo stieplīti aptin apkārt salīdzinoši tievam un apaļam priekšmetam, piemēram, zīmulim.Vainadziņam nepieciešams sagādāt četras šādi aptītas stieplītes.

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

2. Visas stieplītes ver cauri vienai stieplītei.

Foto: Edvīns Krūms / Latvijas Mediji

3. Izvērto stieplīti augšpusē sasien, veidojot apaļu vainadziņa formu. Virspusē vainadziņam uzlīmē pērlītes un vienu krāsainu dekoru. Pārsien ar dekoratīviem pavedieniem.

