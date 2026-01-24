Regulāra kontrastduša uzlabo asinsriti, stiprina imunitāti, tonizē ādu un palīdz mazināt nogurumu.
Tā sniedz ne tikai fizisku mundrumu, bet arī uzlabo garastāvokli, jo straujās temperatūras maiņas aktivizē organisma dabiskos enerģijas resursus.
Ziemā vislabāk sākt ar siltu ūdeni, tad turpināt ar aukstu un nobeigt atkal ar siltu. Atkārto vismaz trīs reizes.
Auksto ūdeni ieteicams liet no kājām uz augšu – tā ķermenim vieglāk pielāgoties.
Ja kontrastdušas pieredze vēl maza, var sākt ar remdenu ūdeni un pakāpeniski pāriet uz vēsāku.
