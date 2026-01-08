Nav mans izdomāts teikums, aizgūts no tikko noskatītas izrādes “Vecajo kults”, kurā teātris ar dīvaino nosaukumu “Dirty Deal Teatro” mudināja nebaidīties no vecuma un nāves.
Vai kādam “bailīgajam” nepilnu divu stundu ņemšanās uz skatuves, kas formā bija gana saistoša, bet saturā neko daudz vairāk par jau citēto atziņu neatklāja, palīdzēja? Kas to lai zina.
Par dzīvi un nāvi jādomā vai katru dienu. Kad ziņas vēsta par Putina armijas nogalinātajiem cilvēkiem Ukrainā – maziem un lieliem, veciem un jauniem –, tas ir par dzīvi un nāvi. Kad gads sākas ar ziņu par rakstnieces Noras Ikstenas aiziešanu aizsaulē, tas ir par dzīvi un nāvi. Tāds ir cilvēka noliktais ceļš. Kā to noiet – izvēle galvenokārt paliek paša ziņā kā tajā pasakā – iesi pa labi vai kreisi, vai taisni… Lai cik didaktiski tas arī neskanētu.
Mūsu gara un sirdsdarbs “Mājas Viesis” arī ir gan par dzīvi, gan nāvi. Latviete, piecu bērnu mamma Raina Ņišta no Ezeres pagasta, savu ceļu ir atradusi palīdzības darbā Ukrainai, kur nācies skatīties arī nāvei acīs, piedzīvot kontūziju. Teiksit, nu tak varēja mierīgi dzīvot un darboties Latvijā, bet nē – jātriecas pie ukraiņiem. Katram savs ceļš. Kordiriģents Jurģis Cābulis ar “Kamēr…” pērn uzlidojis koru Olimpā, Matīss Kaža ar filmu “Straume” – kino Everestā. Palasiet jaunajā “Mājas Viesī”.
Arī mēs, tā veidotāji, ar katru žurnālu uzkāpjam kādā cinī, paugurā, pampakā, kalniņā vai kalnā – kā nu kuro reizi. Skatiens allaž vērsts uz augšu, debesīm, bet kājas stipri un pamatīgi turas pie Latvijas zemes. Tāds bija, ir un būs “Mājas Viesis”. Turpinām.
Žurnālā "Mājas Viesis"- viedokļi, intervijas un raksti par aktuālo. Apskati par kultūras notikumiem, izklaides jaunumiem un personībām. Izcili cilvēki, saistoši dzīvesstāsti, receptes, ceļojumi un vērtīgas uzziņas. Katrā žurnālā – krustvārdu mīkla. Žurnāls iznāk reizi 2 nedēļās.
