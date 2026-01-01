Vairogdziedzeris ir endokrīnās sistēmas sastāvdaļa. Tas ražo hormonus, kuri nonāk asinsritē un regulē vielmaiņu, enerģijas līmeni, ietekmē smadzeņu, sirds, muskuļu un citu orgānu darbību. Ilgstošs nogurums, miegainība, salīgums vai gluži pretēji – nemiers, sirdsklauves un pastiprināta svīšana var liecināt par autoimūnu šā orgāna iekaisumu. Pētījumi liecina, ka viens no tā cēloņiem var būt veselībai svarīga mikroelementa – selēna – deficīts.

Svarīgs endokrīnajai sistēmai

Veselības centru apvienības endokrinoloģe Maija Gureviča atgādina, ka vairogdziedzeris ir hormonus – trijodtironīnu (T3) un tetrajodtironīnu jeb tiroksīnu (T4) – veidojošs orgāns, kas atrodas kakla priekšējā daļā un nepieciešams visu organisma šūnu darbībai – tas ietekmē vielmaiņas ātrumu, piedalās tauku, olbaltumvielu un ogļhidrātu sašķelšanā, organisma termoregulācijā, var iespaidot arī sirdsdarbības ātrumu, kuņģa un zarnu traktu, nervu sistēmu, holesterīna līmeni asinīs un daudzus citus svarīgus procesus.

“Ja vairogdziedzeris darbojas palēnināti, vienlaikus parādās vairākas pazīmes, piemēram, svara pieaugums, tendence uz aizcietējumiem, paaugstināts asinsspiediens, jo asinsvadi zaudējuši elastību, izmaiņas matu struktūrā un pastiprināta to izkrišana, sausa āda, var parādīties tūska, nogurums, lēnīgums, enerģijas trūkums,” norāda endokrinoloģe. 

 

