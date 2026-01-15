Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma elementu sarakstā “Latviešu etnogrāfisko cimdu adīšanas tradīcijas un prasmes” iekļautas kopš 2021. gada.
Patlaban tautastērpu centrā “Senā klēts” ir apskatāma kopienas otrā izstāde.
Izstādē var redzēt meistarīgi noadītus latviešu rakstainos cimdus, iepazīt katra novada cimdu savdabību krāsās, rakstos un adīšanas tehnikās.
Tā ir atskaites izstāde projektam, kura laikā notika pieci pasākumi novados, kas pulcēja vairāk nekā 200 prasmīgu adītāju no visas Latvijas, un kuru realizēja tautastērpu centrs “Senā klēts”.
Pasākumi Latvijas novados guva lielu atsaucību un interesi gan no dalībnieku puses, gan no piesaistīto sadarbības partneru puses.
Latviešu etnogrāfi sko cimdu adīšanas tradīciju un prasmju saglabāšanai, turpināšanai un pēctecības nodrošināšanai
ir svarīgi, ka cimdu adītāji tiekas klātienē un apmainās ar informāciju par saviem darbiem, prasmēm un zināšanām.
Tas ir pamats latviešu cimdu adītāju kopienas stiprināšanai un ataudzei, kas notiek tieši, nepastarpināti caur novērojumiem, sarunām un praktiskām aktivitātēm, savstarpēji apmainoties ar informāciju.
Izstāde ir brīvi pieejama tautastērpu centrā “Senā klēts” darba laikā.
