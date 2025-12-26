Varbūt šogad pamēģināt neparastākus svētku dekorus? Par īstu pirmssvētku meditāciju var kļūt veco, lasīšanai nederīgo grāmatu pārvēršana mākslas darbā. Šādi grāmatu dekori lieliski iederas bibliotēkās, birojos. Konsultē florista amata meistare Gunita Lazdiņa, “Floristu skola A-Ž”.
Jo vecāka grāmata, jo tai vairāk nodzeltējušas lapas, jo efektīgāks būs rezultāts. Vislabāk dekoriem der vidēji biezas grāmatas, kurās ir apmēram 200–250 lappušu. Ja grāmata ir ļoti bieza, daļu lapu no sākuma un beigām noplēš. Sevišķi labi jaunajā dzīvē izskatās neliela izmēra, kvadrātveida grāmatiņas.
Nederēs grāmatas ar līmētām muguriņām, kur lapas krīt ārā tikai no šķirstīšanas vien.
Izmēģina tīkamāko locījuma veidu, formu. Te var pilnībā ļauties eksperimentiem. Galvenais noteikums – simetrija un noteikts ritms.
Katru lapu noloka tā, lai ārmala saskartos ar iekšmalu, tās stiprinājuma vietu iesējumā (pie šuves). Papildu līmēšana nav vajadzīga.
Salocīto grāmatu ar vākiem pielīmē pie kartona, koka u. c. stingra materiāla. Šāda dekorācija ir diezgan smaga, tādēļ lieto karsto līmi.
Vēlamajā vietā atšķir lapu locījumu un pilda ar viegliem rotājumiem: sausajiem augiem, bumbuļiem u. c. materiāliem. Arī tos stiprina ar karsto līmi. Dekorus var pat mainīt, izvēloties katram gadalaikam vai noskaņojumam savu.
Šādus tā sauktā vintāžas stila darinājumus var gan kārt pie sienas, gan nolikt uz galda vai atsliet kā lasāmo grāmatu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem