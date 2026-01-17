Trešā daļa aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka vismaz reizi nedēļā vai pat biežāk izmet pārtiku atkritumos*. Bieži tas ir tāpēc, ka ledusskapis ir pārpildīts un nepārskatāms – ir viegli aizmirst par maltīšu pārpalikumiem un produktiem, kuriem tuvojas derīguma termiņa beigas, un rezultātā pārtika tiek izmesta.
Tāpēc ir vērts apdomāt, kuri produkti patiešām ir jāliek ledusskapī un kurus var tikpat labi glabāt pieliekamajā vai virtuves skapītī, norāda preču mazumtirdzniecības uzņēmuma IKEA Ēdināšanas nodaļas vadītājs Oļegs Soročins.
"Pirmais solis uz pārtikas atkritumu samazināšanu – kārtīgi apdomāt, kam vispār jāatrodas ledusskapī. Ir daudz produktu, kas saglabājas svaigi arī istabas temperatūrā, un, tos izņemot no ledusskapja, var atbrīvot vietu produktiem, kuriem patiešām ir nepieciešama atdzesēšana. Ja ledusskapis nav pārpildīts, tajā ir vieglāk orientēties, efektīvāk plānot maltītes un parūpēties, lai produkti tiktu laikā izlietoti, nevis izmesti. Turklāt pārpildītā ledusskapī nav pietiekamas gaisa cirkulācijas, kas var paaugstināt temperatūru tā iekšpusē, veicinot produktu straujāku bojāšanos.
Gudra pārtikas uzglabāšana palīdz izvairīties no daudziem pazīstamās situācijas, kad ledusskapis ir pilns, bet tāpat “nav ko ēst”,”
skaidro Oļegs Soročins.
Produkti, kuri nav jāglabā ledusskapī
Daudziem produktiem, kurus parasti liekam ledusskapī, zema temperatūra patiesībā nemaz nenāk par labu.
Vienkāršs veids, kā to noteikt: ja veikalā produkts neatrodas ledusskapī, visticamāk, arī mājās tam nav nepieciešamības tur atrasties. Ja neesi pārliecināts, apskati etiķeti, kur norādīti uzglabāšanas ieteikumi – daži produkti ir jāliek ledusskapī tikai pēc atvēršanas.
“Ir produkti, kurus cilvēki ieraduma pēc liek ledusskapī, lai arī tas nav nepieciešams. Piemērs ir UHT piens, kas apstrādāts, karsējot ultraaugstā temperatūrā, un to neatvērtu droši var glabāt istabas temperatūrā. Tas pats attiecas uz olām, kā arī neatvērtām mērcēm, etiķiem, ievārījumiem un marinējumiem," norāda O.Soročins.
Viņš arī piebilst, ka daži augļi un dārzeņi, piemēram, tomāti, citrusaugļi, avokado un banāni, saglabā labāku tekstūru un garšu, ja tiek turēti istabas temperatūrā. Arī maizi, kas paredzēta tūlītējai lietošanai, jātur maizes kastē vai groziņā uz darba virsmas, bet maizi, ko plānots ēst vēlāk, labāk sasaldēt, nevis turēt ledusskapī.
Labi sakārtots pārtikas skapītis var kļūt par uzticamu ledusskapja sabiedroto, pārņemot no tā daļu pārtikas glabāšanas pienākumu. Caurspīdīgos traukos produkti ir labi redzami, un tas rosina vispirms izlietot to, kas jau ir pieejams mājās. Etiķetes ar atzīmētu datumu ļauj vieglāk saprast, cik drīz produkts jāizlieto, bet grupēšana pa kategorijām padara ikdienas maltīšu gatavošanu ātrāku un intuitīvāku. Turot bieži lietotus produktus pa rokai, bet retāk nepieciešamos – augstākos plauktos, virtuvē ir vieglāk un ērtāk darboties. Parocīgi organizatori, piemēram, grozi un iekšējie plauktiņi, palīdz skapīšos saglabāt kārtību, lai visu būtu viegli aizsniegt, izmantot un atcerēties brīdī, kad plānosi nākamās maltītes.
“Lai virtuve būtu labi organizēta, nav nepieciešama liela telpa – svarīgākais ir esošo platību izmantot pārdomāti. Kārtīgi sakārtotā pārtikas skapītī var glabāt lielu daļu produktu, kurus citādi saliktu ledusskapī,” uzsver O. Soročins. “Tas ietaupa laiku gatavojot, samazina atkritumu daudzumu un padara virtuvi par patīkamāku vidi.”
*Tiešsaistes aptauju 2025. gada septembrī pēc IKEA pasūtījuma veica pētījumu kompānija Norstat. Tajā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, bet kopumā Baltijā tika aptaujāti vairāk nekā 3100 cilvēku. Aptaujā tika uzdoti jautājumi par virtuvi, tās iekārtojumu, izaicinājumiem, ar ko cilvēki sastopas virtuvē, vēlmi veikt remontu, kā arī par ēšanas un gatavošanas paradumiem.
