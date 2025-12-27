Astras Stuckas mašīnizšuvumā darinātais galdauts ir ļoti atbilstošs Ziemassvētkiem, jo tajā redzami tik labi zināmie svētku simboli: eņģelīši ar zelta zvaigznītēm “noraugās” uz aizdegtām svecīšu liesmiņām, zvaniņiem, piparkūkām...
Materiāli
- Lina audums (galdautam)
- Zīda diegi
- “Madeiras” metāliskie izšujamie diegi
- Rāmis (izšūšanai)
- Palīgmateriāls (motīvu pārzīmēšanai)
- Krāsaina mežģīne
Darba gaita
Lina audumu piegriež pēc vajadzīgā galdauta izmēra (šeit – 90x90 cm).
Galdautam visapkārt izvelk cauro vīli. Pēc tam galdautu sadala kvadrātos arī ar caurās vīles (tikai mazāka izmēra nekā iepriekšējā) palīdzību.
Galdautam izšuj dažādus Ziemassvētku simbolus: eņģelīšus, sveces, zvaniņus, sniegpārsliņas... Šim nolūkam galdautu ievelk izšūšanas rāmī, uzliek uz plānā palīgmateriāla uzzīmēto siluetu un pa kārtai izšuj visus motīvus spodrdūrienā.
Pārsvarā visus siluetus izšuj ar zīda krāsainajiem diegiem, taču dažus motīvus, piemēram, zvaniņus, zvaigznītes, svecīšu liesmiņas utt. izšuj ar metāliskiem zelta diegiem.
Pašās beigās galdautam apšuj piemērotas krāsas mežģīni. zvaniņiem, piparkūkām...
