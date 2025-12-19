Televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" ietvaros rubrikas "Slavenību pērles" vadītāja Indra Salceviča ciemojās pie influenceres Yanas Bruk. Skapja satura revidēšana kalpoja kā sākumpunkts dziļākai sarunai, kurā caur apģērbiem un apaviem tika izgaismoti dažādi Yanas dzīves periodi, bijušās mīlestības un šī brīža personīgās vērtības.
Stilistei Yana demonstrēja savu atradumu – Salvatore Ferragamo zīmola apavus, kas iegādāti lietoto preču veikalā. Viņa paskaidroja, ka augstu vērtē šī zīmola šarmu un kvalitāti. Salceviča piebilda, ka tieši šis zīmols patlaban piedzīvo uzplaukumu modes tirgū, saglabājot izsmalcinātību, kas nav tik uzkrītoša kā, piemēram, Prada vai Gucci izstrādājumos.
Starp Yanas krājumiem joprojām atrodas arī spožie Louboutin apavi. Tieši šajos papēžos viņa devās pie altāra Lasvegasā, kad miju gredzenus ar Dāvidu Krūmiņu – bijušo kareivi un TV personību. Lai gan kopdzīve ar Dāvidu, kas aizsākās šovā “Mīla kemperī”, ir beigusies, influencere to atceras ar smaidu.
"Tagad es sapratu, ka tā bija viena no visforšākajām pieredzēm manā dzīvē – tas bija tik pozitīvs laiks. Mēs bijām jauni, gribējām filmēties un izklaidēties. Mums piederēja visa pasaule," atklāj Yana un neslēpj, ka, par spīti sarežģījumiem un laulības izjukšanai, viņa neglabā rūgtumu. Garderobē pat saglabājusies vīra dāvināta kleita, par ko viņa saka: "Es viņu neglabāju speciāli kā piemiņu, bet kleita vienkārši ir ļoti labas kvalitātes."
Pašlaik Yana ir izvēlējusies radikāli citu ceļu, ieviešot savā ikdienā emocionālu un fizisku askēzi. Viņa ir pārtraukusi jebkādus romantikas meklējumus un praktizē sava veida "detoksu" no apkārtējiem, lai labāk izprastu sevi un savas patiesās vajadzības. Viņas mērķis vairs nav īslaicīga izklaide, bet gan stabilitāte: "Es gribu īstu mīlestību. Es gribu partneri, kurš ir gatavs ģimenei un būtu ar mani visu laiku."
